وأضاف: أزيدكم من الشعر بيت، دائما هناك السيدة الأولى والسيدة الثانية، الأولى زوجة الرئيس، والثانية زوجة نائب الرئيس. ولدينا لأول مرة فى تاريخ أمريكا نائبة، فأصبح لدينا السيد الثانى وليس السيدة الثانية، زوج كاميلا هاريس، يهوديا، وكان يعمل فى لوبيات يهودية.
وتابع، خلال برنامج "الحكاية"، عبر قناة "أم بى سى مصر": فى إدارة ترامب كان زوج ابنته جاريد كوشنر، يهودىيا.
وخاطب أديب، متابعيه قائلا: أرجوكم ابعدوا عن التخيلات وتعاملوا مع الواقع، لأن الحق غير الحقيقة.
وأكد عمرو أديب، أن العشق الأمريكى للمصالح الإسرائيلية اليهودية، فوق كل شىء، أيا كان من فى الحكم سواء جمهورى أو ديمقراطى، معتبرا أن حرص أمريكا على التفوق الإسرائيلى "مذهل" ولا يصدقه عقل.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أديب: رغم منح ترامب القدس والجولان لإسرائيل 75% من يهود أمريكا صوتوا لبايدن على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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