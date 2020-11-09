فيديو .. عمرو موسى: حقوق الإنسان فى مصر قائمة.. وهناك دستور نطبقه

وقال موسى، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى عمرو أديب، خلال برنامج "الحكاية"، عبر "إم بى سى مصر": "لا أعتقد أن الإدارة الديمقراطية الجديدة، ستكون تكرارا للإدارات الديمقراطية السابقة، بما فيها إدارة أوباما".
وأضاف: "الظروف تغيرت ولنا كلام نقوله وليس أننا نختلف على حقوق الإنسان وغيره. نحن نطبق دستور به كل هذه الأمور، وتطبيقه واضح والحقوق قائمة".
وأوضح قائلا: "التحديات فى المنطقة فظيعة من حولنا، وتجعلنا حذرين جدا، وقد تدفع بالحكومة لاتخاذ إجراءات استثنائية".
وتابع عمرو موسى: "الحقوق مسألة الكل متفق عليها، إنما ما فعل بالمنطقة تحت ستار ما يسمى بالشرق الأوسط الجديد، والربيع العربى، لم ننساه لأنه ضرب استقرار المنطقة، والاستقرار حق من حقوق الناس".
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