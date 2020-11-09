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فيديو .. عمرو موسى: حقوق الإنسان فى مصر قائمة.. وهناك دستور نطبقه

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أحمد إسماعيل 2020-11-09 04:59 0 تبليغ

استبعد الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية، عمرو موسى، أن تكون الإدارة الأمريكية الجديدة، بقيادة جو بايدن، تكرارا لإدارة أوباما، موضحا أن الظروف تغيرت، كما أن حقوق الإنسان قائمة فى مصر وهناك دستور يطبق كل هذه الأمور.

وقال موسى، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى عمرو أديب، خلال برنامج "الحكاية"، عبر "إم بى سى مصر": "لا أعتقد أن الإدارة الديمقراطية الجديدة، ستكون تكرارا للإدارات الديمقراطية السابقة، بما فيها إدارة أوباما".

وأضاف: "الظروف تغيرت ولنا كلام نقوله وليس أننا نختلف على حقوق الإنسان وغيره. نحن نطبق دستور به كل هذه الأمور، وتطبيقه واضح والحقوق قائمة".

 

وأوضح قائلا: "التحديات فى المنطقة فظيعة من حولنا، وتجعلنا حذرين جدا، وقد تدفع بالحكومة لاتخاذ إجراءات استثنائية".

وتابع عمرو موسى: "الحقوق مسألة الكل متفق عليها، إنما ما فعل بالمنطقة تحت ستار ما يسمى بالشرق الأوسط الجديد، والربيع العربى، لم ننساه لأنه ضرب استقرار المنطقة، والاستقرار حق من حقوق الناس".

 

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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