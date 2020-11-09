البيان الإحصائى لدائرة عابدين: الدكتور أشرف حاتم يحصد مقعد الفردى.. والقائمة الوطنية تحصل على 50807 صوتا

أعلنت اللجنة العامة المشرفة على الانتخابات في الدائرة الثالثة عشر بمحافظة القاهرة ومقرها قسم عابدين والمخصص لها مقعد واحد، الحصر العددى لنتائج الفرز للجان الفرعية في الدائرة على المقعد الفردى والقائمة.
ووفقا لما أعلنته اللجنة العامة، فإن إجمالي عدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم 73567، وإجمالى عدد الأصوات الباطلة 9009، وبلغ إجمالي عدد الأصوات الصحيحة 64585 صوتا.
ووفقاً للبيان الإحصائى فقد أستطاع الدكتور أشرف حاتم حسم مقعد الدائرة بعد حصوله على 35605 صوتاً.
وجاءت الأصوات لجميع المرشحين بالدائرة كالتالى:
الدكتور أشرف حاتم 35605
شيرين احمد فؤاد عبدالعزيز فؤاد 10472
جرجس فوزى عزيز أيوب 3802
امير هلال عياد عطيه 10595
شريف فاروق محمد صفوت 559
عادل شفيق جندى يوسف 487
محمد ابوحامد شديد شاهين 1752
على محمد على سليمان 483
صالح خليل صادق داود 358
عادل عبدالحليم عفيفى الطويل 445
وفى القوائم حصلت القائمة الوطنية من أجل مصر على 50807 صوتا.
وبدأ القضاة فرز الأصوات باللجان الفرعية، بحضور مندوبين عن المتنافسين، وبعد انتهاء الفرز ينقل كل قاض الصندوق الذى أشرف عليه، ومعه كشف النتائج، إلى اللجنة العامة فى كل دائرة، إذ يجرى تجميع نتائج اللجان الفرعية، ومعرفة النتائج بشكل غير رسمى، على أن تُعلن وتُنشر رسميا بالجريدة الرسمية فى موعد أقصاه الخامس عشر من نوفمبر الجارى.
يُذكر أنه فى النظام الفردى، يفوز المرشح إذا حصل على الأغلبية المطلقة، بواقع 50% + 1 من الأصوات الصحيحة، وبخلاف ذلك يخوض الحاصلون على أعلى الأصوات الصحيحة جولة إعادة، ويكون عددهم ضعف عدد المقاعد المخصصة للدائرة، أى بمعدل مرشحين لكل مقعد.
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