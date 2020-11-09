البيان الإحصائى لدائرة حدائق القبة: إعادة على المقعد الفردى بين المرشحين سيد نصر وحسين أبو جاد

أعلنت اللجنة العامة المشرفة على انتخابات مجلس النواب في الدائرة الخامسة بمحافظة القاهرة ومقرها قسم حدائق القبة والمخصص لها مقعد وحيد، الحصر العددى لنتائج فرز اللجان الفرعية.

ووفقاً للبيان الإحصائى للأصوات فمن المتوقع أن تشهد الدائرة إعادة على المقعد الفردى للدائرة بين كلاً من سيد نصر وحسين أبو جاد.

وجاءت النتيجة كالأتى:

المرشح سيد نصر 9835 صوتا.

المرشح حسين أبو جاد 9335.

المرشح أحمد فاروق العزب 8828 صوتا.

المرشح سعيد رضا الوسيمي..6930 صوتا.

وتأتى هذه الأرقام وفقا للبيان الإحصائى، مع التأكيد على أن النتيجة الرسمية النهائية ستعلنها الهيئة الوطنية للانتخابات.

وبدأ القضاة فرز الأصوات باللجان الفرعية، بحضور مندوبين عن المتنافسين، وبعد انتهاء الفرز ينقل كل قاض الصندوق الذى أشرف عليه، ومعه كشف النتائج، إلى اللجنة العامة فى كل دائرة، إذ يجرى تجميع نتائج اللجان الفرعية، ومعرفة النتائج بشكل غير رسمى، على أن تُعلن وتُنشر رسميا بالجريدة الرسمية فى موعد أقصاه الخامس عشر من نوفمبر الجارى.

يُذكر أنه فى النظام الفردى، يفوز المرشح إذا حصل على الأغلبية المطلقة، بواقع 50% + 1 من الأصوات الصحيحة، وبخلاف ذلك يخوض الحاصلون على أعلى الأصوات الصحيحة جولة إعادة، ويكون عددهم ضعف عدد المقاعد المخصصة للدائرة، أى بمعدل مرشحين لكل مقعد.