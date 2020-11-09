البيان الإحصائى لدائرة كفر الزيات: القائمة الوطنية تحصد 102 ألف صوت.. وإعادة على مقعدى الفردى

أعلن رئيس اللجنة العامة لدائرة كفر الزيات وبسيون بمحافظة الغربية ومقرها مركز شرطة كفر الزيات نتائج فرز الأصوات، فى ثانى مراحل الانتخابات البرلمانية 2020، وبلغ إجمالي عدد الأصوات الصحيحة 161633صوت، وبلغ عدد الأصوات الباطلة 14441
وجاءت نتيجة الفردى كالأتى:
سامح فتحى اسماعيل حبيب 38136 صوت
ابراهيم عبدالله ابراهيم الدهراوى 22986
محمد عبدالله محمد العطيوى 8668
محمد رضا محمود القهوجى 5158
محمود سعيد على صقر 10966
ابراهيم السيد سليمان الديهى 7943
أحمد فاروق أحمد فسيخ 4981
خالد حلمى شعبان ابراهيم حبيب 8835
ابراهيم محمد محمد احمد مطر 5579
محمد احمد محمد عبدالعال 8986
صلاح عكاشه محمد الشيشينى 4331
محمود صبحى محمود عويس 12538
عبدالقادر محمد ابراهيم سرور 15317
محمد محسن محمود محمود الشرمبابلى 3209
محمد بسيونى محمد شعلان 5071
محمد عبدالعزيز فراج زيدان 5993
محمد اشرف عبدالعزيز الرفاعى أبوعيسى 9400
عبدالمطلب محمد عبدالسلام الصعيدى 6426
عادل سعيد عبدالنبى السعدنى 11905
محمد عطيه ابراهيم الرفاعى 3437
عمرو احمد خيرى عبدالرحيم جاويش 13670
خالد السيد سيد احمد الامام الحارتى 1963
محمد طارق محمد محمد العريان 4833
مرسى عبدالوهاب محمد شنيشن 1761
عبدالأعلى غيط راغب حنيش 4618
محمد احمد محمد يوسف فايد 17316
ابراهيم عبدالنبى اسماعيل حموده 1884
جمال عامر أحمد عامر دويدار 8260
محمد محمود ايوب النصيرى 3944
راشد ابراهيم محمد النجار 11747
جمال مصطفى محمود عبدالمجيد الجندى 4675
عيسوى محمد عيسوى الهندوم 11101
شادى محمد محمد محمد الدفراوى 2393
عادل عبدالرحمن عبدالفتاح عبدالرحمن 5336
كما أعلنت اللجنة العامة نتائج فرز الأصوات بنظام القوائم فحصلت القائمة الوطنية من أجل مصر على 102135صوت وحصلت قائمة تحالف المستقلين على 36188صوت وبلغ إجمالي عدد الأصوات الباطلة 23310صوت.
وتأتى تلك الأرقام وفق البيان الإحصائى للجنة، مع تأكيد أن الهيئة الوطنية للانتخابات صاحبة الحق الأصيل فى إعلان النتائج النهائية لانتخابات مجلس النواب 2020.
وبدأ القضاة فرز الأصوات باللجان الفرعية، بحضور مندوبين عن المتنافسين، وبعد انتهاء الفرز ينقل كل قاض الصندوق الذى أشرف عليه، ومعه كشف النتائج، إلى اللجنة العامة فى كل دائرة، إذ يجرى تجميع نتائج اللجان الفرعية، ومعرفة النتائج بشكل غير رسمى، على أن تُعلن وتُنشر رسميا بالجريدة الرسمية فى موعد أقصاه الخامس عشر من نوفمبر الجارى.
يُذكر أنه فى النظام الفردى، يفوز المرشح إذا حصل على الأغلبية المطلقة، بواقع 50% + 1 من الأصوات الصحيحة، وبخلاف ذلك يخوض الحاصلون على أعلى الأصوات الصحيحة جولة إعادة، ويكون عددهم ضعف عدد المقاعد المخصصة للدائرة، أى بمعدل مرشحين لكل مقعد.
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