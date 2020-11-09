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البيان الإحصائى لدائرة كفر الزيات: القائمة الوطنية تحصد 102 ألف صوت.. وإعادة على مقعدى الفردى

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أعلن رئيس اللجنة العامة لدائرة كفر الزيات وبسيون بمحافظة الغربية ومقرها مركز شرطة كفر الزيات  نتائج فرز الأصوات، فى ثانى مراحل الانتخابات البرلمانية 2020، وبلغ إجمالي عدد الأصوات الصحيحة 161633صوت، وبلغ عدد الأصوات الباطلة 14441

 

وجاءت نتيجة الفردى كالأتى: 

سامح فتحى اسماعيل حبيب 38136 صوت

ابراهيم عبدالله ابراهيم الدهراوى 22986

محمد عبدالله محمد العطيوى 8668

محمد رضا محمود القهوجى 5158

محمود سعيد على صقر 10966

ابراهيم السيد سليمان الديهى 7943

أحمد فاروق أحمد فسيخ 4981

خالد حلمى شعبان ابراهيم حبيب 8835

ابراهيم محمد محمد احمد مطر 5579

محمد احمد محمد عبدالعال 8986

صلاح عكاشه محمد الشيشينى 4331

محمود صبحى محمود عويس 12538

عبدالقادر محمد ابراهيم سرور 15317

محمد محسن محمود محمود الشرمبابلى 3209

محمد بسيونى محمد شعلان 5071

محمد عبدالعزيز فراج زيدان 5993

محمد اشرف عبدالعزيز الرفاعى أبوعيسى 9400

عبدالمطلب محمد عبدالسلام الصعيدى 6426

عادل سعيد عبدالنبى السعدنى 11905

محمد عطيه ابراهيم الرفاعى 3437

عمرو احمد خيرى عبدالرحيم جاويش 13670

خالد السيد سيد احمد الامام الحارتى 1963

محمد طارق محمد محمد العريان  4833

مرسى عبدالوهاب محمد شنيشن  1761

عبدالأعلى غيط راغب حنيش  4618 

محمد احمد محمد يوسف فايد   17316

ابراهيم عبدالنبى اسماعيل حموده    1884

جمال عامر أحمد عامر دويدار   8260

محمد محمود ايوب النصيرى   3944

راشد ابراهيم محمد النجار   11747

جمال مصطفى محمود عبدالمجيد الجندى   4675

عيسوى محمد عيسوى الهندوم  11101

شادى محمد محمد محمد الدفراوى    2393

عادل عبدالرحمن عبدالفتاح عبدالرحمن   5336

كما أعلنت اللجنة العامة نتائج فرز الأصوات بنظام القوائم فحصلت القائمة الوطنية من أجل مصر على 102135صوت وحصلت قائمة تحالف المستقلين على 36188صوت وبلغ إجمالي عدد الأصوات الباطلة 23310صوت.

 

وتأتى تلك الأرقام وفق البيان الإحصائى للجنة، مع تأكيد أن الهيئة الوطنية للانتخابات صاحبة الحق الأصيل فى إعلان النتائج النهائية لانتخابات مجلس النواب 2020.

وبدأ القضاة فرز الأصوات باللجان الفرعية، بحضور مندوبين عن المتنافسين، وبعد انتهاء الفرز ينقل كل قاض الصندوق الذى أشرف عليه، ومعه كشف النتائج، إلى اللجنة العامة فى كل دائرة، إذ يجرى تجميع نتائج اللجان الفرعية، ومعرفة النتائج بشكل غير رسمى، على أن تُعلن وتُنشر رسميا بالجريدة الرسمية فى موعد أقصاه الخامس عشر من نوفمبر الجارى.

يُذكر أنه فى النظام الفردى، يفوز المرشح إذا حصل على الأغلبية المطلقة، بواقع 50% + 1 من الأصوات الصحيحة، وبخلاف ذلك يخوض الحاصلون على أعلى الأصوات الصحيحة جولة إعادة، ويكون عددهم ضعف عدد المقاعد المخصصة للدائرة، أى بمعدل مرشحين لكل مقعد.

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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