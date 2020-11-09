البيان الإحصائي لدائرة السيدة زينب: فوز الطاهر سليم فى الفردى.. والقائمة الوطنية تحصد 71694 صوتا

أعلنت اللجنة العامة المشرفة على انتخابات مجلس النواب بالدائرة الرابعة عشر بمحافظة القاهرة "السيدة زينب" والتي نتضم قسمى (السيدة زينب والدرب الأحمر)، ومخصص لها مقعدا واحدا، المؤشرات الأولية لنتائج فرز الأصوات، وفقا للبيان الإحصائى لعدد الأصوات في جميع اللجان الفرعية بالدائرة.

ووفقا للبيان الإحصائى، فإن إجمالي عدد الناخبين المقيدين الذين لهم حق الإدلاء بأصواتهم هو 234868، وإجمالى عدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم 85070، وبلغ إجمالي عدد الأصوات الصحيحة بالنسبة للقوائم، 76146 صوتا، وإجمالى عدد الأصوات الباطلة 16109.

وحصلت القائمة الوطنية من أجل مصر على 71694 صوتا، بينما حصلت قائمة تحالف المستقلين على 4525 صوتا.

وبلغ إجمالي عدد الأصوات الصحيحة بالنسبة للفردى 68961 صوتا، وحصل الطاهر عبد الحميد محمود سليم على مقعد الدائرة بعد حصوله على 36696 صوتا.

وجاءت الأصوات التي حصل عليها المرشحون كالتالى:

الطاهر عبد الحميد محمود سليم حصل على 36696 صوتا،.

أشرف كمال محمد حسين 14546 صوتا.

تامر سمير مصطفى سعدالدين 1490 صوتا.

هانى محمد رجاء عمر إبراهيم 1962صوتا.

سامح أحمد محمد محمد الوش 1259صوتا.

محمد على إبراهيم أحمد 1454 صوتا.

عاطف عبده على يوسف 9085صوتا.

طلعت هاشم محمد فرج 1340 صوتا.

نبيل فتح الله عبد المطلب 1129 صوتا.

وتأتى تلك الأرقام وفق البيان الإحصائى للجنة العامة، مع التأكيد على أن الهيئة الوطنية للانتخابات صاحبة الحق الأصيل فى إعلان النتائج النهائية لانتخابات مجلس النواب 2020.

وبدأ القضاة فرز الأصوات باللجان الفرعية، بحضور مندوبين عن المتنافسين، وبعد انتهاء الفرز ينقل كل قاض الصندوق الذى أشرف عليه، ومعه كشف النتائج، إلى اللجنة العامة فى كل دائرة، إذ يجرى تجميع نتائج اللجان الفرعية، ومعرفة النتائج بشكل غير رسمى، على أن تُعلن وتُنشر رسميا بالجريدة الرسمية فى موعد أقصاه الخامس عشر من نوفمبر الجارى.

يُذكر أنه فى النظام الفردى، يفوز المرشح إذا حصل على الأغلبية المطلقة، بواقع 50% + 1 من الأصوات الصحيحة، وبخلاف ذلك يخوض الحاصلون على أعلى الأصوات الصحيحة جولة إعادة، ويكون عددهم ضعف عدد المقاعد المخصصة للدائرة، أى بمعدل مرشحين لكل مقعد.