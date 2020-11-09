البيان الإحصائي لدائرة البساتين..فوز حشمت أبو حجر وطنطاوي..وإعادة على المقعد الثالث

أعلنت اللجنة العامة المشرفة على انتخابات مجلس النواب في الدائرة السابعة عشر بمحافظة القاهرة، ومقرها قسم البساتين وتضم قسمي (البساتين ودار السلام) ومخصص لها 3 مقاعد، البيان الإحصائى المتضمن حصرا عدديا لنتائج الفرز في جميع اللجان الفرعية بالدائرة والأصوات التي حصل عليها كل مرشح.

ووفقا للحصر العددى، فأسفر عن فوز المرشح حشمت أبو حجر والذى حصل على 38 ألف صوت، وفوز المرشح خالد عبد الحميد طنطاوى والذى حصل على 36 ألف صوت، فيما تجرى الإعادة على المقعد الثالث بين المرشحين أكمل قرطام وحصل على 24 ألف صوت، وعلى عبد الونيس، وحصل على 21400 صوت، بينما حصل المرشح خالد عبد العزيز فهمى حصل على 10600 صوتا.

وتأتى تلك الأرقام وفق البيان الإحصائى للجنة العامة، مع التأكيد على أن الهيئة الوطنية للانتخابات صاحبة الحق الأصيل فى إعلان النتائج النهائية لانتخابات مجلس النواب 2020.

وبدأ القضاة فرز الأصوات باللجان الفرعية، بحضور مندوبين عن المتنافسين، وبعد انتهاء الفرز ينقل كل قاض الصندوق الذى أشرف عليه، ومعه كشف النتائج، إلى اللجنة العامة فى كل دائرة، إذ يجرى تجميع نتائج اللجان الفرعية، ومعرفة النتائج بشكل غير رسمى، على أن تُعلن وتُنشر رسميا بالجريدة الرسمية فى موعد أقصاه الخامس عشر من نوفمبر الجارى.

يُذكر أنه فى النظام الفردى، يفوز المرشح إذا حصل على الأغلبية المطلقة، بواقع 50% + 1 من الأصوات الصحيحة، وبخلاف ذلك يخوض الحاصلون على أعلى الأصوات الصحيحة جولة إعادة، ويكون عددهم ضعف عدد المقاعد المخصصة للدائرة، أى بمعدل مرشحين لكل مقعد.