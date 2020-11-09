البيان الإحصائى للدائرة الاولى بدمياط: ضياء الدين داود يدخل الإعادة مع أيمن رخا وضياء بصل وياسر أبو هندية

أعلنت اللجنة الفرعية بدمياط ومقرها الدائرة الأولى بدمياط المؤشرات الأولية لنتائج فرز الأصوات، فى ثانى مراحل الانتخابات البرلمانية 2020، التى أظهرت حصول المرشح ضباء الدين داود على 43.586 صوتا والمرشح ايمن رخا على9 22.63 صوتا والمرشح ضياء بصل على 21.041 صوتا والمرشح ياسر أبوهندية على 14.773صوتا والمرشح محمد سامى سليمان على 14.471صوتا والمرشح محمد الماشطة على 3.397 صوتا، المرشحة غادة صقر على 2180صوتا،المرشح ماجد مؤمن على 10.062صوتا،المرشح محمد محسن سليم على 6.195 صوتا

وتأتى تلك الأرقام وفق البيان الإحصائى للجنة، مع تأكيد أن الهيئة الوطنية للانتخابات صاحبة الحق الأصيل فى إعلان النتائج النهائية لانتخابات مجلس النواب 2020.

وبدأ القضاة فرز الأصوات باللجان الفرعية، بحضور مندوبين عن المتنافسين، وبعد انتهاء الفرز ينقل كل قاض الصندوق الذى أشرف عليه، ومعه كشف النتائج، إلى اللجنة العامة فى كل دائرة، إذ يجرى تجميع نتائج اللجان الفرعية، ومعرفة النتائج بشكل غير رسمى، على أن تُعلن وتُنشر رسميا بالجريدة الرسمية فى موعد أقصاه الخامس عشر من نوفمبر الجارى.

يُذكر أنه فى النظام الفردى، يفوز المرشح إذا حصل على الأغلبية المطلقة، بواقع 50% + 1 من الأصوات الصحيحة، وبخلاف ذلك يخوض الحاصلون على أعلى الأصوات الصحيحة جولة إعادة، ويكون عددهم ضعف عدد المقاعد المخصصة للدائرة، أى بمعدل مرشحين لكل مقعد.