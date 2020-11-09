تنسيقية الأحزاب: تعاون كبير بين الجيش والشرطة والمواطنين خلال الانتخابات

وأضاف عبدالعزيز، خلال المؤتمر الختامى للتنسيقية، لمتابعة المرحلة الثانية من انتخابات النواب، مساء الأحد، أن الجميع التزم بالإجراءات الوقائية داخل اللجان الانتخابية، كذلك تم رصد حالة من التعاون الكبير بين قوات الشرطة والجيش والمواطنين.
وأوضح أن نسبة التصويت فى اليوم الأول بلغت 14٪ وارتفعت فى اليوم الثانى، وأن تصويت السيدات كان متصدر المشهد، فضلا عن عملية التأمين للعملية الانتخابية والتى كانت على درجة عالية.
وأشاد بدور الهيئة الوطنية للانتخابات والتى قامت بدور فاعل، كما أشاد بدور وزارة الخارجية خلال عملية تصويت المصريين بالخارج.
ومن جانبها قالت أميرة العادلى، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والمسؤولة عن المركز الإعلامى للتنسيقية، إن المركز استطاع إدارة حملات المرشحين بطرق مبتكرة للغاية، لافتة إلى أنه للمرة الأولى استطاع مرشحى التنسيقية عمل جولة انتخابية لحلايب وشلاتين ولعدد من الأماكن النائية على مستوى الجمهورية.
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