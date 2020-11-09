شاهد .. عمرو موسى: التفاهم مع إدارة بايدن ضرورى .. ومصر رمانة ميزان المنطقة

قال عمرو موسى، الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية، إن التفاهم واجب وضرورى مع الإدارة الأمريكية الجديدة، مضيفا أن أمريكا القوة العظمى لا يصح أن لا يكون معها علاقة مهمة وصحية، وكذلك الوضع الإقليمى ضرورى أن نتكلم فى شأنه، لأن مصر فى الواقع رمانة الميزان فى هذه المنطقة.





وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى عمرو أديب، خلال برنامج "الحكاية"، عبر "إم بى سى مصر": "أمريكا ليست الإدارة الأمريكية، أمريكا ديمقراطية وجمهورية، ومجتمع واسع ولديه قدرة على الاستيعاب، ولكن المسألة كيف ستقارب هذه المشاكل".

وقال "أثق بقدراتنا واستيعاب ما حصل وما سوف يحدث، ونحن نستطيع أن نطرح طرحا رصينا فيما يتعلق بالعلاقة المصرية الأمريكية، وهذه مسألة مهمة جدا".

وردا على سؤال لعمرو أديب، حول التحالف المصرى السعودى الإماراتى، فى 2013 وكيف استطاع أن يفرض الكثير من الوقائع على الأرض فى وجود نظام أوباما، وهل يمكن أن يتكرر؟، قال عمرو موسى: "كانت إدارة أوباما وكان الحديث يتعلق بالكلام عن الشرق الأوسط الكبير والإسلام المعتدل والدين والسياسة، وكل هذه الأمور".

وأوضح أنه "ليس شرطا أن تلك الأمور سيأتى بها بايدن فى ذاتها، لكن من الضرورى أن نستعد لها"، مضيفا: كان لدينا وقت كاف وحققنا نجاحات معينة ونريد أن نفتح صفحات جديدة، وستتوقف الأمور كما يقال حسب "التموقع" أين ستقف وماذا ستقول؟.. وستقبل بالحديث أخذا وردا فى أى موضوع .. وهو سيقبل الحديث بأى رد.

وقال موسى: "نريد أن نقلل المساحات فى تلك النقطة حتى يمكن أن ننطلق بمصر والمنطقة فى حوار بناء وتفاهم ممكن مع الإدارة الجديدة".

وأكد أن المملكة العربية السعودية، باعتبارها أكبر دول الخليج، ودولة عربية كبرى، عندما تكون مع مصر "نستطيع أن نتكلم كلام جد عن هذه المنطقة".