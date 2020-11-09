البيان الإحصائى لدائرة أشمون: 58 ألف صوت للقائمة الوطنية.. وإعادة على مقعدى الفردى

أعلنت اللجنة العامة الرابعة ومقرها دائرة مركز أشمون بمحافظة المنوفية، نتائج فرز الأصوات، فى ثانى مراحل الإنتخابات البرلمانية 2020، إجمالى الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم 124 ألفا و164 ناخبا، عدد الأصوات الصحيحة 108 آلاف و727 صوتا، و15437 صوتا باطلا، وبالنسبة للقائمة حصلت القائمة الوطنية على 58 ألفا و815 صوتا وقائمة تيار المستقلين حصلت على 44 ألفا و741 صوتا.

وجاء أسماء المرشحين وعدد الأصوات التى حصلوا عليها كالتالى:-

صابر احمد عبدالقوى يوسف 27417 صوتا

عصام محمد عبدالسلام ياسين 23842 صوتا

محمد فتحى عبدالفتاح خلاف 10788 صوتا

صبحى فتح الله محمود المنوفى 9648 صوتا

مصطفى احمد كمال بكر جمعه 3817 صوتا

عاطف فتحى السيد حسن عابدين 4569 صوتا

حاتم مجلع متوشلح جلع 14241 صوتا

عبدالهادى فتحى عبدالهادى خليل 21763 صوتا

السيد فتحى بدوى احمد 5903 صوتا

وائل حسين بهنسى علام 4770 صوتا

مؤنس ربيع محمود بريك 5697 صوتا

شندى محمود شندى عامر 11553 صوتا

على احمد عبدالعزيز الشاذلى 4523 صوتا

رابعه هاشم عبدالهادى سيد عوض 3858 صوتا

فريد عبدالخالق فريد العياط 7775 صوتا

محمد يحيى محمد عبدالهادى 8360 صوتا

محمود محى الدين حسن عوض 24982

حسنى حمدى محمد الشوره 3840 صوتا

احمد السيد محمد احمد عبدالرازق 4712 صوتا

تامر السيد ابوالسعود هنداوى 3359 صوتا

على بدوى محمد شرف الدين 9570 صوتا

محمد السيد عبدالفتاح حبيب 3731 صوتا .

وبدأ القضاة فرز الأصوات باللجان الفرعية، بحضور مندوبين عن المتنافسين، وبعد انتهاء الفرز ينقل كل قاض الصندوق الذى أشرف عليه، ومعه كشف النتائج، إلى اللجنة العامة فى كل دائرة، إذ يجرى تجميع نتائج اللجان الفرعية، ومعرفة النتائج بشكل غير رسمى، على أن تُعلن وتُنشر رسميا بالجريدة الرسمية فى موعد أقصاه الخامس عشر من نوفمبر الجارى.

يُذكر أنه فى النظام الفردى، يفوز المرشح إذا حصل على الأغلبية المطلقة، بواقع 50% + 1 من الأصوات الصحيحة، وبخلاف ذلك يخوض الحاصلون على أعلى الأصوات الصحيحة جولة إعادة، ويكون عددهم ضعف عدد المقاعد المخصصة للدائرة، أى بمعدل مرشحين لكل مقعد.