البيان الإحصائى لدائرة أشمون: 58 ألف صوت للقائمة الوطنية.. وإعادة على مقعدى الفردى

أعلنت اللجنة العامة الرابعة ومقرها دائرة مركز أشمون بمحافظة المنوفية، نتائج فرز الأصوات، فى ثانى مراحل الإنتخابات البرلمانية 2020، إجمالى الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم 124 ألفا و164 ناخبا، عدد الأصوات الصحيحة 108 آلاف و727 صوتا، و15437 صوتا باطلا، وبالنسبة للقائمة حصلت القائمة الوطنية على 58 ألفا و815 صوتا وقائمة تيار المستقلين حصلت على 44 ألفا و741 صوتا.
وجاء أسماء المرشحين وعدد الأصوات التى حصلوا عليها كالتالى:-
صابر احمد عبدالقوى يوسف 27417 صوتا
عصام محمد عبدالسلام ياسين 23842 صوتا
محمد فتحى عبدالفتاح خلاف 10788 صوتا
صبحى فتح الله محمود المنوفى 9648 صوتا
مصطفى احمد كمال بكر جمعه 3817 صوتا
عاطف فتحى السيد حسن عابدين 4569 صوتا
حاتم مجلع متوشلح جلع 14241 صوتا
عبدالهادى فتحى عبدالهادى خليل 21763 صوتا
السيد فتحى بدوى احمد 5903 صوتا
وائل حسين بهنسى علام 4770 صوتا
مؤنس ربيع محمود بريك 5697 صوتا
شندى محمود شندى عامر 11553 صوتا
على احمد عبدالعزيز الشاذلى 4523 صوتا
رابعه هاشم عبدالهادى سيد عوض 3858 صوتا
فريد عبدالخالق فريد العياط 7775 صوتا
محمد يحيى محمد عبدالهادى 8360 صوتا
محمود محى الدين حسن عوض 24982
حسنى حمدى محمد الشوره 3840 صوتا
احمد السيد محمد احمد عبدالرازق 4712 صوتا
تامر السيد ابوالسعود هنداوى 3359 صوتا
على بدوى محمد شرف الدين 9570 صوتا
محمد السيد عبدالفتاح حبيب 3731 صوتا .
وبدأ القضاة فرز الأصوات باللجان الفرعية، بحضور مندوبين عن المتنافسين، وبعد انتهاء الفرز ينقل كل قاض الصندوق الذى أشرف عليه، ومعه كشف النتائج، إلى اللجنة العامة فى كل دائرة، إذ يجرى تجميع نتائج اللجان الفرعية، ومعرفة النتائج بشكل غير رسمى، على أن تُعلن وتُنشر رسميا بالجريدة الرسمية فى موعد أقصاه الخامس عشر من نوفمبر الجارى.
يُذكر أنه فى النظام الفردى، يفوز المرشح إذا حصل على الأغلبية المطلقة، بواقع 50% + 1 من الأصوات الصحيحة، وبخلاف ذلك يخوض الحاصلون على أعلى الأصوات الصحيحة جولة إعادة، ويكون عددهم ضعف عدد المقاعد المخصصة للدائرة، أى بمعدل مرشحين لكل مقعد.
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