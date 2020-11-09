فيديو : حشرات غريبة تغزو شوارع الأقصر .. ومواطنون : تعاويذ سحرية

وأكد الدكتور عاطف أحمد، وكيل مديرية الطب البيطرى بالأقصر، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "التاسعة"، وصول أعداد كبيرة من السائحين إلى الأقصر كبشائر خير لموسم الشتاء الذى يشهد رواجا سياحيا بمحافظة الأقصر.

وأشار إلى أنه بعد استدعائه إلى مكان الواقعة وجد أسرابا من الجراد وشعر وكأنه ابتلاء من ابتلاءات الأقوام السابقة، وفق تعبيره، مشيرا إلى أن المواطنين بدأوا يتخوفون من تلك الحشرة التى يعتقدون أنها نتيجة تعاويذ سحرية.

وقال أحمد الحسانى، أحد أصحاب البازارات المتضررة بالأقصر، إن الحشرة ظهرت فى شارع مصطفى كامل بمنطقة الصاغة، نتيجة أحد الحيوانات النافقة التى تجاوز أحد أحواش المواشى بالمنطقة، مشيرا إلى أن أصحاب المحال استدعوا الشرطة التى بدورها استدعت الطب البيطرى للتعامل مع الحشرة.

وناشد المحافظ، بالتدخل والاهتمام بنظافة المدينة، موضحا أن الحشرة لا تستدعى استدعاء الشرطة، حيث أن الإهمال فى التعامل معها ساعد فى زيادة أعدادها، لافتا إلى السيطرة على الوضع والقضاء عليها بمعرفة الطب الوقائى.