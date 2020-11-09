البيان الإحصائى لدائرة الحسينية بالشرقية: إعادة بين السيد رحمو ورائف تمراز وأحمد الطحاوي ومحمد العقيلي

أعلنت اللجنة العامة لانتخابات مجلس النواب بالدائرة الثامنة بالشرقية، والتي تضُم مراكز الحسينية وصان الحجر ومنشاة ابو عمر والصالحية الجدبدة، نتيجة الحصر العددي لفرز أصوات الدائرة.

وبلغ إجمالي عدد أصوات الدائرة 348899 صوت انتخابي، حضر منهم 127153 ناخب وناخبة، منهم 10362 صوت باطل، و116491 أصوات باطلة.

وأوضحت نتيجة الحصر العددي لجوء 4 مرشحين إلى جولة الإعادة دون حسم أي مرشح لنتيجة الانتخابات من الجولة الأولى، فيما ستكون الإعادة بين كلًا من: السيد رحمو بـ 26114 صوت، ورائف تمراز بـ 20342 صوت، ودكتور أحمد عبداللطيف الطحاوي بـ 25481 صوت، ومحمد حسن العقيلي بـ 26514 صوت.

وجاءت نتيجة الأصوات التي حصل عليها كل مرشح كالتالي:

1. يحيى الطحاوي على 9496 صوتًا.

2. السيد سماحة على 9861 صوتًا.

3. السيد رحمو على 26114 صوتًا.

4. الحاج رائف تمراز على 20342 صوتًا.

5. عادل حسنين نوفل على 9443 صوتًا.

6. أحمد الفاقوسي على 11338 صوتًا.

7. تامر عبدالدايم على 9255 صوتًا.

8. دكتور يحيى النجار على 4177 صوتًا.

9. علي موسى على 14941 صوتًا.

10. عبدالعزيز المرحلي أبوالروس على 3616 صوتًا.

11. زايد هنداوي على 5340 صوتًا.

12. عزت المريوطي على 2981 صوتًا.

13. إسماعيل أبو القراميط على 11317 صوتًا.

14. إبراهيم فودة على 4294 صوتًا.

15. دكتور محمد زغلول على 9218 صوتًا.

16. دكتور أحمد عبداللطيف الطحاوي على 25481 صوتًا.

17. أحمد صفوت على 13133 صوتًا.

18. محمد حسن العقيلي على 26514 صوتًا.

19. جلال القادري على 15621 صوتًا.