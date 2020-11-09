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البيان الإحصائى لدائرة كفر الشيخ: إعادة بين أحمد الطنطاوى و5 آخرين على 3 مقاعد فردية

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أعلنت اللجنة العامة المشرفة على الانتخابات بدائرة كفر الشيخ، نتيجة التصويت في انتخابات مجلس النواب، حيث أشارت إلى أن عدد المقيدين بالدائرة يبلغ عددهم 605745 ناخبا، أدلى منهم 208110 ناخباً بصوتهم.

 

وأشارت اللجنة إلى أنه فيما يتعلق بالتصويت على القوائم، بلغ عدد الأصوات الباطلة 28002 صوتاً، فيما بلغت الأصوات الصحيحة 180108 صوتاً، حيث حصلت القائمة الوطنية من أجل مصر على 115060 صوتاً، مقابل 65048 لقائمة "تحالف المستقلين.

 

وفيما يتعلق بالانتخابات الفردى، فقد أشار رئيس اللجنة إلى أن عدد الأصوات الصحيحة بلغ 196333 صوتاً، مقابل 11777 صوتاً باطلاً، ووفقاً للرصد الإحصائى من المقرر أن تجرى الإعادة على مقاعد الدائرة الثلاثة بين أحمد الطنطاوى الذى حصل على 44802 صوتاً، وباسم عبدالمحسن حامد حجازى الذى حصل  34047 صوتاً، والسيد ابواليزيد شمس الدين الذى حصل على 30877 صوتاً، ومراد جمال القطان الحاصل على  29028 صوتاً، وياسر منير عبدالخالق الذى حصل على 27028 ، ومحى الدين فتح الله محمد القطان الحاصل على 22085 صوتاً.

 

وجاءت نتائج التصويت للمقاعد الفردية كالأتى:

 

السيد ابواليزيد سيد أحمد شمس الدين 30877

أيمن عبدالعليم أحمد الاتربى   21156

محى الدين فتح الله محمد القطان    22085

محمد عبدالحميد عرابى بسطويسى    21679

محمد السيد عبدالعزيز عبدالكريم   17363

باسم عبدالمحسن حامد حجازى   34047

الشحات مصطفى إبراهيم أحمد     18010

علاء عبدالمولى رمضان السيد    14947

مها يونس  محمود غازى   3007

رامى على عبدالحميد عبدالحى   7266

محسن محمد صادق الجندى   8758

محمد محمد أحمد عبيد   12153

فرج على محمد السماحى  14065

أحمد محمد رمضان الطنطاوى   44802

سامى أحمد إبراهيم أحمد سعد    6837

مراد جمال محمد القطان   29028

سامى فرحات محمد إبراهيم طلحه   8783

إسلام بهى الدين يوسف بدوى    6522

محمود شعبان عبدالفتاح شاهين   2021

أمانى عزوز محمود عبدالواحد    1950

عماد حمدى بسيونى الشاذلى   5225

حسام أحمد جاد الدمراوى   19420

مفيد حمدى راشد راجح   12809

ربيع بدير عبدالمحسن محمد   4116

محسن عبدالمنعم عبدالحميد باز  7220

نصرالدين أحمد سيد أحمد عاصى    19256

محمد محمد على حجازى   3916

محمد رجب محمد عبيد    3293

محمد عبد الحى شلبى صحصاح     2478

عماد على حسن كامل     6537

السيد إبراهيم سيد إبراهيم     1679

رأفت السيد يوسف أحمد فيود   16394

سلامه محمد مغازى قبطان    4809

محمد أحمد محمد على الخضراوى    1410

ياسمين محمد أبو الفتح عبد المجيد محمد    2817

طارق رفعت محمود طه رشوان    7160

جمال حسينى محمد كيوان    8169

بدير عبدالعزيز موسى السيد    6838

إيهاب خليفه محمد الحداد    2922

مظهر محمد محمود الدميرى    12044

هشام محمد عوض عبيد    6186

حسام الدين عزت عبد الحميد يونس بدوى   11314

وائل أبوالمجد محمد أبوالمجد    16014

عمر أحمد عبدالعليم دوير   6024

ياسر منير عبدالجواد عبدالخالق    27028

خليفه عباس  خليفه حامد  13293

على قدرى على إبراهيم   3701

مصطفى محمود عبدالفتاح زراره    17664

عادل عبدالباقى على قادومه    4907

 

وتأتى تلك الأرقام وفق البيان الإحصائى للجنة، مع تأكيد أن الهيئة الوطنية للانتخابات صاحبة الحق الأصيل فى إعلان النتائج النهائية لانتخابات مجلس النواب 2020.

وبدأ القضاة فرز الأصوات باللجان الفرعية، بحضور مندوبين عن المتنافسين، وبعد انتهاء الفرز ينقل كل قاض الصندوق الذى أشرف عليه، ومعه كشف النتائج، إلى اللجنة العامة فى كل دائرة، إذ يجرى تجميع نتائج اللجان الفرعية، ومعرفة النتائج بشكل غير رسمى، على أن تُعلن وتُنشر رسميا بالجريدة الرسمية فى موعد أقصاه الخامس عشر من نوفمبر الجارى.

يُذكر أنه فى النظام الفردى، يفوز المرشح إذا حصل على الأغلبية المطلقة، بواقع 50% + 1 من الأصوات الصحيحة، وبخلاف ذلك يخوض الحاصلون على أعلى الأصوات الصحيحة جولة إعادة، ويكون عددهم ضعف عدد المقاعد المخصصة للدائرة، أى بمعدل مرشحين لكل مقعد.

 

 

 

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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