البيان الإحصائى لدائرة كفر الشيخ: إعادة بين أحمد الطنطاوى و5 آخرين على 3 مقاعد فردية

أعلنت اللجنة العامة المشرفة على الانتخابات بدائرة كفر الشيخ، نتيجة التصويت في انتخابات مجلس النواب، حيث أشارت إلى أن عدد المقيدين بالدائرة يبلغ عددهم 605745 ناخبا، أدلى منهم 208110 ناخباً بصوتهم.

وأشارت اللجنة إلى أنه فيما يتعلق بالتصويت على القوائم، بلغ عدد الأصوات الباطلة 28002 صوتاً، فيما بلغت الأصوات الصحيحة 180108 صوتاً، حيث حصلت القائمة الوطنية من أجل مصر على 115060 صوتاً، مقابل 65048 لقائمة "تحالف المستقلين.

وفيما يتعلق بالانتخابات الفردى، فقد أشار رئيس اللجنة إلى أن عدد الأصوات الصحيحة بلغ 196333 صوتاً، مقابل 11777 صوتاً باطلاً، ووفقاً للرصد الإحصائى من المقرر أن تجرى الإعادة على مقاعد الدائرة الثلاثة بين أحمد الطنطاوى الذى حصل على 44802 صوتاً، وباسم عبدالمحسن حامد حجازى الذى حصل 34047 صوتاً، والسيد ابواليزيد شمس الدين الذى حصل على 30877 صوتاً، ومراد جمال القطان الحاصل على 29028 صوتاً، وياسر منير عبدالخالق الذى حصل على 27028 ، ومحى الدين فتح الله محمد القطان الحاصل على 22085 صوتاً.

وجاءت نتائج التصويت للمقاعد الفردية كالأتى:

السيد ابواليزيد سيد أحمد شمس الدين 30877

أيمن عبدالعليم أحمد الاتربى 21156

محى الدين فتح الله محمد القطان 22085

محمد عبدالحميد عرابى بسطويسى 21679

محمد السيد عبدالعزيز عبدالكريم 17363

باسم عبدالمحسن حامد حجازى 34047

الشحات مصطفى إبراهيم أحمد 18010

علاء عبدالمولى رمضان السيد 14947

مها يونس محمود غازى 3007

رامى على عبدالحميد عبدالحى 7266

محسن محمد صادق الجندى 8758

محمد محمد أحمد عبيد 12153

فرج على محمد السماحى 14065

أحمد محمد رمضان الطنطاوى 44802

سامى أحمد إبراهيم أحمد سعد 6837

مراد جمال محمد القطان 29028

سامى فرحات محمد إبراهيم طلحه 8783

إسلام بهى الدين يوسف بدوى 6522

محمود شعبان عبدالفتاح شاهين 2021

أمانى عزوز محمود عبدالواحد 1950

عماد حمدى بسيونى الشاذلى 5225

حسام أحمد جاد الدمراوى 19420

مفيد حمدى راشد راجح 12809

ربيع بدير عبدالمحسن محمد 4116

محسن عبدالمنعم عبدالحميد باز 7220

نصرالدين أحمد سيد أحمد عاصى 19256

محمد محمد على حجازى 3916

محمد رجب محمد عبيد 3293

محمد عبد الحى شلبى صحصاح 2478

عماد على حسن كامل 6537

السيد إبراهيم سيد إبراهيم 1679

رأفت السيد يوسف أحمد فيود 16394

سلامه محمد مغازى قبطان 4809

محمد أحمد محمد على الخضراوى 1410

ياسمين محمد أبو الفتح عبد المجيد محمد 2817

طارق رفعت محمود طه رشوان 7160

جمال حسينى محمد كيوان 8169

بدير عبدالعزيز موسى السيد 6838

إيهاب خليفه محمد الحداد 2922

مظهر محمد محمود الدميرى 12044

هشام محمد عوض عبيد 6186

حسام الدين عزت عبد الحميد يونس بدوى 11314

وائل أبوالمجد محمد أبوالمجد 16014

عمر أحمد عبدالعليم دوير 6024

ياسر منير عبدالجواد عبدالخالق 27028

خليفه عباس خليفه حامد 13293

على قدرى على إبراهيم 3701

مصطفى محمود عبدالفتاح زراره 17664

عادل عبدالباقى على قادومه 4907