البيان الإحصائى لدائرة كفر الشيخ: إعادة بين أحمد الطنطاوى و5 آخرين على 3 مقاعد فردية

أعلنت اللجنة العامة المشرفة على الانتخابات بدائرة كفر الشيخ، نتيجة التصويت في انتخابات مجلس النواب، حيث أشارت إلى أن عدد المقيدين بالدائرة يبلغ عددهم 605745 ناخبا، أدلى منهم 208110 ناخباً بصوتهم.
وأشارت اللجنة إلى أنه فيما يتعلق بالتصويت على القوائم، بلغ عدد الأصوات الباطلة 28002 صوتاً، فيما بلغت الأصوات الصحيحة 180108 صوتاً، حيث حصلت القائمة الوطنية من أجل مصر على 115060 صوتاً، مقابل 65048 لقائمة "تحالف المستقلين.
وفيما يتعلق بالانتخابات الفردى، فقد أشار رئيس اللجنة إلى أن عدد الأصوات الصحيحة بلغ 196333 صوتاً، مقابل 11777 صوتاً باطلاً، ووفقاً للرصد الإحصائى من المقرر أن تجرى الإعادة على مقاعد الدائرة الثلاثة بين أحمد الطنطاوى الذى حصل على 44802 صوتاً، وباسم عبدالمحسن حامد حجازى الذى حصل 34047 صوتاً، والسيد ابواليزيد شمس الدين الذى حصل على 30877 صوتاً، ومراد جمال القطان الحاصل على 29028 صوتاً، وياسر منير عبدالخالق الذى حصل على 27028 ، ومحى الدين فتح الله محمد القطان الحاصل على 22085 صوتاً.
وجاءت نتائج التصويت للمقاعد الفردية كالأتى:
السيد ابواليزيد سيد أحمد شمس الدين 30877
أيمن عبدالعليم أحمد الاتربى 21156
محى الدين فتح الله محمد القطان 22085
محمد عبدالحميد عرابى بسطويسى 21679
محمد السيد عبدالعزيز عبدالكريم 17363
باسم عبدالمحسن حامد حجازى 34047
الشحات مصطفى إبراهيم أحمد 18010
علاء عبدالمولى رمضان السيد 14947
مها يونس محمود غازى 3007
رامى على عبدالحميد عبدالحى 7266
محسن محمد صادق الجندى 8758
محمد محمد أحمد عبيد 12153
فرج على محمد السماحى 14065
أحمد محمد رمضان الطنطاوى 44802
سامى أحمد إبراهيم أحمد سعد 6837
مراد جمال محمد القطان 29028
سامى فرحات محمد إبراهيم طلحه 8783
إسلام بهى الدين يوسف بدوى 6522
محمود شعبان عبدالفتاح شاهين 2021
أمانى عزوز محمود عبدالواحد 1950
عماد حمدى بسيونى الشاذلى 5225
حسام أحمد جاد الدمراوى 19420
مفيد حمدى راشد راجح 12809
ربيع بدير عبدالمحسن محمد 4116
محسن عبدالمنعم عبدالحميد باز 7220
نصرالدين أحمد سيد أحمد عاصى 19256
محمد محمد على حجازى 3916
محمد رجب محمد عبيد 3293
محمد عبد الحى شلبى صحصاح 2478
عماد على حسن كامل 6537
السيد إبراهيم سيد إبراهيم 1679
رأفت السيد يوسف أحمد فيود 16394
سلامه محمد مغازى قبطان 4809
محمد أحمد محمد على الخضراوى 1410
ياسمين محمد أبو الفتح عبد المجيد محمد 2817
طارق رفعت محمود طه رشوان 7160
جمال حسينى محمد كيوان 8169
بدير عبدالعزيز موسى السيد 6838
إيهاب خليفه محمد الحداد 2922
مظهر محمد محمود الدميرى 12044
هشام محمد عوض عبيد 6186
حسام الدين عزت عبد الحميد يونس بدوى 11314
وائل أبوالمجد محمد أبوالمجد 16014
عمر أحمد عبدالعليم دوير 6024
ياسر منير عبدالجواد عبدالخالق 27028
خليفه عباس خليفه حامد 13293
على قدرى على إبراهيم 3701
مصطفى محمود عبدالفتاح زراره 17664
عادل عبدالباقى على قادومه 4907
وتأتى تلك الأرقام وفق البيان الإحصائى للجنة، مع تأكيد أن الهيئة الوطنية للانتخابات صاحبة الحق الأصيل فى إعلان النتائج النهائية لانتخابات مجلس النواب 2020.
وبدأ القضاة فرز الأصوات باللجان الفرعية، بحضور مندوبين عن المتنافسين، وبعد انتهاء الفرز ينقل كل قاض الصندوق الذى أشرف عليه، ومعه كشف النتائج، إلى اللجنة العامة فى كل دائرة، إذ يجرى تجميع نتائج اللجان الفرعية، ومعرفة النتائج بشكل غير رسمى، على أن تُعلن وتُنشر رسميا بالجريدة الرسمية فى موعد أقصاه الخامس عشر من نوفمبر الجارى.
يُذكر أنه فى النظام الفردى، يفوز المرشح إذا حصل على الأغلبية المطلقة، بواقع 50% + 1 من الأصوات الصحيحة، وبخلاف ذلك يخوض الحاصلون على أعلى الأصوات الصحيحة جولة إعادة، ويكون عددهم ضعف عدد المقاعد المخصصة للدائرة، أى بمعدل مرشحين لكل مقعد.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر البيان الإحصائى لدائرة كفر الشيخ: إعادة بين أحمد الطنطاوى و5 آخرين على 3 مقاعد فردية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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