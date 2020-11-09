البيان الإحصائى لدائرة الزاوية الحمراء: فوز مرشحا مستقبل وطن أمين مسعود وعمر وطنى.. و60 ألف للقائمة الوطنية

أعلنت اللجنة العامة المشرفة على انتخابات مجلس النواب في الدائرة الثالثة بمحافظة القاهرة ومقرها قسم الزاوية الحمراء، والتي تضم قسمى (الزاوية الحمراء – الشرابية) ومخصص لها مقعدين، الحصر العددي للجان الفرعية في الدائرة، وبلغ إجمالي عدد الأصوات الصحيحة 66240 صوتا، فيما بلغ مجموع الأصوات الباطلة 19463 من إجمالي عدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم والذى بلغ 85835 ناخبا.

ووفقا للحصر العددى للجان الفرعية، أسفر عن فوز المرشح أمين مسعود بحصوله على 40171 صوتا، وفوز المرشح عمر وطنى والذى حصل على 39171 صوتا.

بينما أظهر الحصر العدد للجان الفرعية والذى أعلنته اللجنة العامة، حصول القائمة الوطنية من أجل مصر على 60510 صوتا، مقابل حصول قائمة تحالف المستقلين على 9457 صوتا وتأتى هذه الأرقام وفق البيان الإحصائى، مع التأكيد على أن الهيئة الوطنية للانتخابات صاحبة الحق الأصيل فى إعلان النتائج النهائية لانتخابات مجلس النواب 2020.

وتأتى هذه الأرقام وفق البيان الإحصائى، مع التأكيد على أن الهيئة الوطنية للانتخابات صاحبة الحق الأصيل فى إعلان النتائج النهائية لانتخابات مجلس النواب 2020.

وبدأ القضاة فرز الأصوات باللجان الفرعية، بحضور مندوبين عن المتنافسين، وبعد انتهاء الفرز ينقل كل قاض الصندوق الذى أشرف عليه، ومعه كشف النتائج، إلى اللجنة العامة فى كل دائرة، إذ يجرى تجميع نتائج اللجان الفرعية، ومعرفة النتائج بشكل غير رسمى، على أن تُعلن وتُنشر رسميا بالجريدة الرسمية فى موعد أقصاه الخامس عشر من نوفمبر الجارى.

يُذكر أنه فى النظام الفردى، يفوز المرشح إذا حصل على الأغلبية المطلقة، بواقع 50% + 1 من الأصوات الصحيحة، وبخلاف ذلك يخوض الحاصلون على أعلى الأصوات الصحيحة جولة إعادة، ويكون عددهم ضعف عدد المقاعد المخصصة للدائرة، أى بمعدل مرشحين لكل مقعد.

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