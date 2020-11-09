حدث ليلا.. طفرة جديدة في إصابات كورونا.. رسالة عاجلة من وزير التعليم لطلاب 3 ثانوي.. ومقتل شخص وإصابة آخرين في إطلاق نار بولاية ...

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الأحد، خروج 103 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 100342 حالة.

أكدت شركة مياه الشرب بالقاهرة انقطاع المياه عن 8 مناطق رئيسية اليوم الاثنين بسبب اعمال توسعات كوبرى محور الدائرى مع كوبرى التعمير بشارع جسر السويس مما يستلزم تحويل مسار خط المياه قطر 800 مم بشارع جسر السويس.

بدأت أستراليا في تصنيع 30 مليون جرعة من لقاح فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، المقرر طرحه العام المقبل، في حالة الموافقة عليه.

لقي شخص مصرعه، وأصيب أخران، في حادث إطلاق نار على كنيسة في ولاية نورث كارولينا الأمريكية.

قال مهدي العفيفي، عضو الحزب الديمقراطي، إن الفرق في الأصوات بين بايدن وترامب كبير وواضح، كما أن عدد الناخبين هذه المرة يعد الأعلى منذ سنوات عديدة، معقبا: الفرق بين بايدن وترامب أكثر من 5 مليون صوت.



أكد محمود حسن تريزجيه، المحترف في صفوف أستون فيلا الإنجليزي، أنه كان سببا رئيسيا في إحراز فريقه للهدف الأول في شباك أرسنال خلال المباراة التي انتهت لصالح فريقه بنتيجة 3 أهداف دون رد بالجولة الثامنة بالدوري الإنجليزي. أعلنت المتحدثة باسم وزارة الدفاع الأرمنية شوشان ستيبانيان، إسقاط طائرتين دون طيار أذربيجانيتين ليصبح إجمالي الطائرات التي يخسرها الجانب الأذربيجاني فوق قره باغ 4 طائرات في 24 ساعة.

أعلن الدكتور جمال حجاج مدير عام التأمين الصحي بمحافظة القليوبية والمرشح لعضوية مجلس النواب بدائرة بنها وكفر شكر إصابته باشتباه كورونا ، يوم الخميس الموافق الخامس من نوفمبر ودخوله العزل الطبي وإدارته للعملية الانتخابية من داخل العزل.