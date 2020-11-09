أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الأحد، خروج 103 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 100342 حالة.
أكدت شركة مياه الشرب بالقاهرة انقطاع المياه عن 8 مناطق رئيسية اليوم الاثنين بسبب اعمال توسعات كوبرى محور الدائرى مع كوبرى التعمير بشارع جسر السويس مما يستلزم تحويل مسار خط المياه قطر 800 مم بشارع جسر السويس.
بدأت أستراليا في تصنيع 30 مليون جرعة من لقاح فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، المقرر طرحه العام المقبل، في حالة الموافقة عليه.
لقي شخص مصرعه، وأصيب أخران، في حادث إطلاق نار على كنيسة في ولاية نورث كارولينا الأمريكية.
قال مهدي العفيفي، عضو الحزب الديمقراطي، إن الفرق في الأصوات بين بايدن وترامب كبير وواضح، كما أن عدد الناخبين هذه المرة يعد الأعلى منذ سنوات عديدة، معقبا: الفرق بين بايدن وترامب أكثر من 5 مليون صوت.
أكد محمود حسن تريزجيه، المحترف في صفوف أستون فيلا الإنجليزي، أنه كان سببا رئيسيا في إحراز فريقه للهدف الأول في شباك أرسنال خلال المباراة التي انتهت لصالح فريقه بنتيجة 3 أهداف دون رد بالجولة الثامنة بالدوري الإنجليزي.
أعلنت المتحدثة باسم وزارة الدفاع الأرمنية شوشان ستيبانيان، إسقاط طائرتين دون طيار أذربيجانيتين ليصبح إجمالي الطائرات التي يخسرها الجانب الأذربيجاني فوق قره باغ 4 طائرات في 24 ساعة.
زف الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بشرى سارة ، لطلاب الثانوية العامة الذين يدرسون الفيزياء، وذلك عبر صفحته الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك منذ قليل.
كشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، عن الوضع المأساوي الذي يعيشه مرضى فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في إيطاليا، وذلك مع نفاذ الأسرة في المستشفيات.
ذكرت شبكة "إن بي سي" الأمريكية، اليوم الإثنين، ارتفاع عدد إصابات فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" إلى 10 ملايين إصابة في الولايات المتحدة، وتسجيل أكثر 239 ألف حالة وفاة حتى الآن.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر حدث ليلا.. طفرة جديدة في إصابات كورونا.. رسالة عاجلة من وزير التعليم لطلاب 3 ثانوي.. ومقتل شخص وإصابة آخرين في إطلاق نار بولاية ... على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.