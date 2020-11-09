موجز السوشيال ميديا.. #شيخ_الازهر يواصل تصدر تويتر.. وتريزيجيه يحتفل بتألقه وفوز فريقه على آرسنال

نشر موقع "دوت الخليج" عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونستعرضها على النحو التالي:

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج # شيخ_الازهر بعد مقابلته وزير الخارجية الفرنسي رفضة الهجوم على الإسلام والمسلمين و الاساءه للنبي محمد صلى الله عليه وسلم.

وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي "‏وقف ‎#شيخ_الأزهر منذ بداية الأزمة مع ‎#فرنسا وقفة تليق ب ‎#الأزهر_الشريف وتوج ذلك برده الحاسم اليوم على وزير الداخلية الفرنسي، ولولا نجاح حملة ‎#مقاطعه_المنتجات_الفرنسيه12 ما قصد الوزير العواصم العربية لتخفيف حدة الغضب، فاستمروا في المقاطعة حتى تحقق أهدافها "

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #الريال بعد خسارته من فالنسيا "4_1" في اطار منافسات الدوري الاسباني.

وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي "‏الموسم الماضي الريال توج بالليغا ورفضت بتاتا مشاطرة اي رأي بخصوص ارتباط تتويجه بالتحكيم، الريال توج عن جدارة، التحكيم في اسبانيا له الكثير من الأخطاء لكن لم تكن أبدا مقصودة، كرة القدم حب وعشق و احساس لكن أيضا روح رياضية و خصوصًا عدم التفكير بعيدا عن المنطق "

علق الاعلامي احمد شوبير على تويح المصرية ميار الشريف ببطولة تشارلستون العالمية للتنس في أمريكا.

وكتب شوبير عبر تويتر قائلا "‏ميار شريف تتوج بطلة لبطولة تشارلستون العالمية للتنس في أمريكا بالفوز على البولندية كاتارزينا كاوا 2-0 (6-2 ، 6-3) في النهائي في انجاز تاريخي غير مسبوق للتنس النسائي المصري ".

احتفل المصري محمود تريزيجيه لاعب أستون فيلا الإنجليزي بفوز فريقه على فريق ارسنال في اطار مواجهات بطولة الدوري الانجليزي الممتاز.

ونشر تريزيجيه صورة له من احتفالية بإحراز هدفه في ارسنال وعلق قائلا "فوز عظيم استمر في المضى".