وكالة الفضاء المصرية: ندعم الجامعات بتدريب الطلاب على التكنولوجيا

زار الدكتور محمد القوصى الرئيس التنفيذى لوكالة الفضاء المصرية ونائبه الدكتور محمد عراقى، ووفد من وكالة الفضاء، اليوم الإثنين، معهد العبور العالى للهندسة والتكنولوجيا بالعبور لحضور ندوة بعنوان "دور تكنولوجيا الفضاء فى ازدهار الدولة"، وذلك تحت رعاية وكالة الفضاء المصرية.





كان فى استقبال وفد وكالة الفضاء المصرية، الدكتور عبدالله الدهشان رئيس مجلس إدارة معاهد العبور، والدكتور مدحت مختار الرئيس الهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء السابق.

ورحب دكتورعبدالله الدهشان بالحضور وعلى رأسهم الدكتور محمد القوصى وأعضاء وكالة الفضاء، معربا عن سعادته بوجوده فى هذا الندوة العلميه عن الفضاء ودوره فى المجتمع إذ تعتبر تكنولوجيا الفضاء من أهم التكنولوجيات فى تقدم الدول.



وتحدث محمد القوصى عن دور وكالة الفضاء فى دعم ومساعدة الجامعات المصرية عن طريق نقل وتوطين تكنولوجيا الفضاء وتدريب طلبه الجامعات المصرية.

وأكد القوصى أن وكالة الفضاء المصرية تعمل على بناء وتصنيع الأقمار الصناعية بالتعاون مع جهات مصرية و أجنبية وان مصر تمتلك الخبرة والكفاءات فى تصنيع ونقل تكنولوجيا الأقمار الصناعية، موضحا أن معهد العبور يمتلك طلبة على مستوى متميز ويمتلك الكفاءة وهذا نظرا لما قاموا به خلال التدريب الصيفى من مجهود ينم عن علم ودراسة.



وأكد القوصى أن وكالة الفضاء المصرية ستستعين بثلاث طلاب من الجامعات المصرية الذين اشتركوا فى التدريب الصيفى هذا العام ليكونوا ضمن فريق عمل وكالة الفضاء المصرية .

وتحدث الدكتور محمد عراقى عن دور وكالة الفضاء المصرية تنفيذ برنامج الفضاء الوطنى، وعرض المشاريع التى تمتلكها وكالة الفضاء خلال الوقت الحالى.

وفى ختام الزيارة، أهدى الرئيس التنفيذى لوكالة الفضاء المصرية درع وكالة الفضاء المصرية لرئيس المعهد وأهدى الدكتور عبدالله رئيس المعهد درع المعهد للدكتور محمد القوصى الرئيس التنفيذى لوكالة الفضاء المصرية.