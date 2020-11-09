غيرى الطريقة.. مبادرة جديدة من الكنيسة للأسرة

وتهدف المبادرة إلى توعية الأمهات فيما يخص طريقة معاملتهن مع أولادهن فى أمور حياتهم المختلفة ولا سيما فى موضوع استذكار المواد الدراسية. وتقدم مبادرة "غيرى الطريقة" عدة أفكار مبتكرة لمساعدة الأمهات على أداء أدوارهن بشكل فعال.

كانت "لجنة المرأة" قد أطلقت فى مايو الماضى مبادرة لربات الأسر تحت عنوان "وقتكِ غالى" بغية مساعدة الزوجات والأمهات على استثمار أوقات فراغهن بشكل ممتع وبَنَّاء بما يعود بالنفع عليهن وعلى أسرهن فى ظل قضاء وقت أطول بالمنزل وقتها، بسبب حظر التنقل التى فرضته ظروف فيروس كورونا.

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