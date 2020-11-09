حظك اليوم .. توقعات الأبراج ليوم الثلاثاء 10-11-2020

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حظك اليوم برج الحمل الثلاثاء 10-11 -2020
مهنياً: تتحسن أوضاعك المهنية وينتعش حضورك الذهني، فيسهمان في رفع قدراتك للتكيّف مع كل الأمور
عاطفياً: يساعدك الشريك على الخروج من بعض الظروف الصعبة، وهذا يرفع أسهمه من أجل مستقبل واعد
صحياً: بين السمنة والتخلص منها مرحلة من الالتزامات، القرار بين يديك للتخلص منها
حظك اليوم برج الثور الثلاثاء 10-11 -2020
مهنياً: عناوين مهمة وكبيرة للمرحلة المقبلة، لكنّ الإنجازات قد تتطلب بعض الوقت، فلا تتسرّع حتى لا تدفع الثمن
عاطفياً: الوضع العاطفي يشهد جدالاً وخلافاً، لا يلبث أن يزول، حيث تكون الأجواء أكثر إيجابية معك وتحمل إليك المفاجآت
صحياً: حيويتك ونشاطك يمنعانك من ملازمة البيت، ويحثانك على القيام بالحركة الدائمة
حظك اليوم برج الجوزاء الثلاثاء 10-11 -2020
مهنياً: تخف الضغوط المهنية اليوم، وتتاح أمامك فرص جديدة وغير متوقعة ربما لتسوية بعض الأمور العالقة.
عاطفياً: تجد نفسك في موقف حرج أمام الشريك بسبب بعض الأخطاء، لكن ذلك لن يستمر طويلاً
صحياً: مرر هذا اليوم من دون أن تخالف التعليمات الطبية المطلوبة منك للمحافظة على صحتك
حظك اليوم برج السرطان الثلاثاء 10-11 -2020
مهنياً: تدفعك كثرة انشغالاتك هذا اليوم إلى بذل جهود مضاعفة، لكنّ النتيجة تسعدك كثيراً وتحفزك على المزيد من العطاء
عاطفياً: يكون تغاضي الشريك عن تجاوزاتك فرصة لك لتغير تصرفاتك إزاءه، وهنا يفرض الحذر نفسه
صحياً: الصحة السليمة نسعى إلى إبقائها سليمة ما استطعنا إلى ذلك سبيلاً، فلا تحاول التفريط فيها
حظك اليوم برج الاسد الثلاثاء 10-11 -2020
مهنياً: يشير هذا اليوم إلى ظروف مهنية جيدة تساعدك على التخلص من سوء تفاهم وتتيح لك مناخاُ مهنياً مناسباً.
عاطفياً: تقابل الشخص المناسب، وقد يشعرك ذلك بارتياح كبير بعد يوم صعب أمضيته أخيراً
صحياً: قدرتك على تحليل الأشياء كبيرة، لديك هدف كبير تسعى دائماً لتحقيقه، تريد مثلاً أن تخسر ثلاثين كيلوغراماً من وزنك بسرعة من دون استشارة الطبيب
حظك اليوم برج العذراء الثلاثاء 10-11 -2020
مهنياً: يفرض عليك أحد المشاريع التزامات مالية جديدة، ويضع حداً لحريتك في التصرّف، فانتبه لتحركاتك المهنية المقبلة.
عاطفياً: تمضي أوقاتاً رائعة من الحب والتواصل الجميل واللقاءات المميزة مع الشريك
صحياً: استشر طبيبك بين الحين والآخر، واطلب منه أن يعطيك وصفة لتقوية الفيتامينات في جسمك
حظك اليوم برج الميزان الثلاثاء 10-11 -2020
مهنياً: يسهل عليك هذا اليوم إعادة تصحيح المسار أو العودة عن قرار ما اتخذته وتبين لك في ما بعد أنك تسرعت في اتخاذه
عاطفياً: الشجاعة والثقة بالنفس هما عنوان المرحلة المقبلة مع الشريك، وهذا غير جديد عليك
صحياً: قم ببعض التمارين الرياضية الصباحية قبل التوجه إلى العمل، وخصوصاً تمارين العنق والكتفين
حظك اليوم برج العقرب الثلاثاء 10-11 -2020
مهنياً: تشعر أنك تقف أمام حائط مسدود وذلك بسبب وجود القمر في برج الاسد والمشهد الذي يشكله مع الكواكب الأخرى
عاطفياً: مهمة سهلة تنتظرك لإقناع الشريك بوجهة نظرك، تواجه الأمور بهدوء ولن تتسرع في التقدير
صحياً: أحزم أمرك على الصعيد الصحّي، ولا تتهاون في أي شيء يمكن أن يؤثر سلباً في وضعك الصحي
حظك اليوم برج القوس الثلاثاء 10-11 -2020
مهنياً: تكون الظروف كلها هذا اليوم مشجعة كثيراً على التحرّك والاستثمار وتوظيف الأموال وتحقيق الأرباح
عاطفياً: كن طويل البال مع الشريك وامنحه مزيداً من الوقت، فهو ساعدك كثيراً ويستحق منك بعض التضحية
صحياً: تجنب قدر الإمكان الأماكن الرطبة ولا سيما أنك تعاني الربو وضيقاً في التنفس
حظك اليوم برج الجدي الثلاثاء 10-11 -2020
مهنياً: محاولات حثيثة للقضاء على طموحك، لكنّ ذلك يزيد من عزيمتك على المواجهة
عاطفياً: لا تفكر إطلاقاً في استفزاز الشريك، فقد يردّ عليك بعنف لم تنتظره منه
صحياً: لا تتكاسل ولا تتقاعس عن القيام بما يخفف من إرهاق أعصابك ويريحك
حظك اليوم برج الدلو الثلاثاء 10-11 -2020
مهنياً: تتخلص اليوم من المعترضين على مشاريعك قبل أن يطلعوا عليها، تحلَّ بالصبر لتتوضح الصورة أكثر
عاطفياً: تشارك في اتخاذ قراراتك المهمة مع الحبيب، فهو له كامل الحق بمناقشتك في بعض الأحيان
صحياً: ألم خفيف ينتابك بين الحين والآخر، لا تخف إنه نتيجة توتر الأعصاب
حظك اليوم برج الحوت الثلاثاء 10-11 -2020
مهنياً: لا تدخل نفسك في مشاريع أكبر من طاقتك، رياح التغيير بدأت تهب وتنذر بحسم قريب
عاطفياً: لا تعكّر صفو الأجواء مع الشريك، بعد ثورة الغضب التي تحكمت في قراراتك في الأيام الماضية
صحياً: تحاش محاولات استدراجك إلى أن تغضب لتعريض وضعك الصحي للخطر
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