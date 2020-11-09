حظك اليوم .. توقعات الأبراج ليوم الثلاثاء 10-11-2020

حظك اليوم برج الحمل الثلاثاء 10-11 -2020

مهنياً: تتحسن أوضاعك المهنية وينتعش حضورك الذهني، فيسهمان في رفع قدراتك للتكيّف مع كل الأمور

عاطفياً: يساعدك الشريك على الخروج من بعض الظروف الصعبة، وهذا يرفع أسهمه من أجل مستقبل واعد

صحياً: بين السمنة والتخلص منها مرحلة من الالتزامات، القرار بين يديك للتخلص منها

حظك اليوم برج الثور الثلاثاء 10-11 -2020

مهنياً: عناوين مهمة وكبيرة للمرحلة المقبلة، لكنّ الإنجازات قد تتطلب بعض الوقت، فلا تتسرّع حتى لا تدفع الثمن

عاطفياً: الوضع العاطفي يشهد جدالاً وخلافاً، لا يلبث أن يزول، حيث تكون الأجواء أكثر إيجابية معك وتحمل إليك المفاجآت

صحياً: حيويتك ونشاطك يمنعانك من ملازمة البيت، ويحثانك على القيام بالحركة الدائمة

حظك اليوم برج الجوزاء الثلاثاء 10-11 -2020

مهنياً: تخف الضغوط المهنية اليوم، وتتاح أمامك فرص جديدة وغير متوقعة ربما لتسوية بعض الأمور العالقة.

عاطفياً: تجد نفسك في موقف حرج أمام الشريك بسبب بعض الأخطاء، لكن ذلك لن يستمر طويلاً

صحياً: مرر هذا اليوم من دون أن تخالف التعليمات الطبية المطلوبة منك للمحافظة على صحتك

حظك اليوم برج السرطان الثلاثاء 10-11 -2020

مهنياً: تدفعك كثرة انشغالاتك هذا اليوم إلى بذل جهود مضاعفة، لكنّ النتيجة تسعدك كثيراً وتحفزك على المزيد من العطاء

عاطفياً: يكون تغاضي الشريك عن تجاوزاتك فرصة لك لتغير تصرفاتك إزاءه، وهنا يفرض الحذر نفسه

صحياً: الصحة السليمة نسعى إلى إبقائها سليمة ما استطعنا إلى ذلك سبيلاً، فلا تحاول التفريط فيها

حظك اليوم برج الاسد الثلاثاء 10-11 -2020

مهنياً: يشير هذا اليوم إلى ظروف مهنية جيدة تساعدك على التخلص من سوء تفاهم وتتيح لك مناخاُ مهنياً مناسباً.

عاطفياً: تقابل الشخص المناسب، وقد يشعرك ذلك بارتياح كبير بعد يوم صعب أمضيته أخيراً

صحياً: قدرتك على تحليل الأشياء كبيرة، لديك هدف كبير تسعى دائماً لتحقيقه، تريد مثلاً أن تخسر ثلاثين كيلوغراماً من وزنك بسرعة من دون استشارة الطبيب

حظك اليوم برج العذراء الثلاثاء 10-11 -2020

مهنياً: يفرض عليك أحد المشاريع التزامات مالية جديدة، ويضع حداً لحريتك في التصرّف، فانتبه لتحركاتك المهنية المقبلة.

عاطفياً: تمضي أوقاتاً رائعة من الحب والتواصل الجميل واللقاءات المميزة مع الشريك

صحياً: استشر طبيبك بين الحين والآخر، واطلب منه أن يعطيك وصفة لتقوية الفيتامينات في جسمك

حظك اليوم برج الميزان الثلاثاء 10-11 -2020

مهنياً: يسهل عليك هذا اليوم إعادة تصحيح المسار أو العودة عن قرار ما اتخذته وتبين لك في ما بعد أنك تسرعت في اتخاذه

عاطفياً: الشجاعة والثقة بالنفس هما عنوان المرحلة المقبلة مع الشريك، وهذا غير جديد عليك

صحياً: قم ببعض التمارين الرياضية الصباحية قبل التوجه إلى العمل، وخصوصاً تمارين العنق والكتفين

حظك اليوم برج العقرب الثلاثاء 10-11 -2020

مهنياً: تشعر أنك تقف أمام حائط مسدود وذلك بسبب وجود القمر في برج الاسد والمشهد الذي يشكله مع الكواكب الأخرى

عاطفياً: مهمة سهلة تنتظرك لإقناع الشريك بوجهة نظرك، تواجه الأمور بهدوء ولن تتسرع في التقدير

صحياً: أحزم أمرك على الصعيد الصحّي، ولا تتهاون في أي شيء يمكن أن يؤثر سلباً في وضعك الصحي

حظك اليوم برج القوس الثلاثاء 10-11 -2020

مهنياً: تكون الظروف كلها هذا اليوم مشجعة كثيراً على التحرّك والاستثمار وتوظيف الأموال وتحقيق الأرباح

عاطفياً: كن طويل البال مع الشريك وامنحه مزيداً من الوقت، فهو ساعدك كثيراً ويستحق منك بعض التضحية

صحياً: تجنب قدر الإمكان الأماكن الرطبة ولا سيما أنك تعاني الربو وضيقاً في التنفس

حظك اليوم برج الجدي الثلاثاء 10-11 -2020

مهنياً: محاولات حثيثة للقضاء على طموحك، لكنّ ذلك يزيد من عزيمتك على المواجهة

عاطفياً: لا تفكر إطلاقاً في استفزاز الشريك، فقد يردّ عليك بعنف لم تنتظره منه

صحياً: لا تتكاسل ولا تتقاعس عن القيام بما يخفف من إرهاق أعصابك ويريحك

حظك اليوم برج الدلو الثلاثاء 10-11 -2020

مهنياً: تتخلص اليوم من المعترضين على مشاريعك قبل أن يطلعوا عليها، تحلَّ بالصبر لتتوضح الصورة أكثر

عاطفياً: تشارك في اتخاذ قراراتك المهمة مع الحبيب، فهو له كامل الحق بمناقشتك في بعض الأحيان

صحياً: ألم خفيف ينتابك بين الحين والآخر، لا تخف إنه نتيجة توتر الأعصاب

حظك اليوم برج الحوت الثلاثاء 10-11 -2020

مهنياً: لا تدخل نفسك في مشاريع أكبر من طاقتك، رياح التغيير بدأت تهب وتنذر بحسم قريب

عاطفياً: لا تعكّر صفو الأجواء مع الشريك، بعد ثورة الغضب التي تحكمت في قراراتك في الأيام الماضية

صحياً: تحاش محاولات استدراجك إلى أن تغضب لتعريض وضعك الصحي للخطر