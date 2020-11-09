%70 منها للمرأة المعيلة.. صندوق التنمية المحلية يمول 1232 مشروعا

وافق صندوق التنمية المحلية على تمويل 1232 مشروعًا صغيرًا ومتناهى الصغر باستثمارات تقارب الـ 14 مليون جنيه فى 20 محافظة منذ بداية العام المالى الحالى 2020/2021 وحتى نهاية أكتوبر الماضى.





يأتى ذلك فى ضوء توجيهات محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، لدعم التنمية الاقتصادية بالقرى وتشجيع العمل الحر من خلال إقامة مشروعات مولدة للدخل.

وأعلن شعراوى موافقة الصندوق على تمويل 871 مشروعًا للمرأة المعيلة من إجمالى المشروعات التى مولها بنسبة بلغت 70.7%، موضحًا أن محافظة الدقهلية احتلت المركز الأول فى عدد المشروعات المنفذة بـ 208 مشروعات، والمنيا 191 مشروعًا، والغربية 177 مشروعًا، وسوهاج 156 مشروعًا، والشرقية 119 مشروعًا.

ووجه الوزير القائمين على الصندوق ببدء اجراءات الحصول على قرض اضافى من موارد الصندوق الذاتية بعد أن قارب التمويل المخصص للصندوق خلال العام المالى الحالى والمقدر بـ 15 مليون جنيه على الانتهاء حتى يستطيع الصندوق استكمال تمويل المشروعات المقدمة إليه، خصوصًا أن الصندوق يعد واحدًا من أهم آليات العمل الذى تعتمد عليه الوزارة فى انجاز أهداف التنمية الاقتصادية المحلية بما يتيحه من فرص إقراض ميسرة وسريعة للراغبين من الأفراد والمنظمات الأهلية فى اقامة مشروعات تنموية ذات عائد مالى.

وأشار التقرير، الذى تلقاه اللواء محمود شعراوى، إلى أن صندوق التنمية المحلية وافق خلال شهر أكتوبر 2020 على تمويل 393 مشروعًا صغيرًا ومتناهى الصغر باستثمارات تجاوزت 4 ملايين جنيه فى 14 محافظة هى الغربية والمنيا، وسوهاج، والشرقية، والدقهلية، وبنى سويف، والفيوم، وكفر الشيخ، والوادى الجديد، والبحيرة، والجيزة، ودمياط، والإسماعيلية، ومطروح، وأن السيدات المعيلات نفذت 265 مشروعًا بنسبة تجاوزت 67% من المشروعات التى تم تمويلها خلال شهر أكتوبر الماضى.

وشدد محمود شعراوى على ضرورة تنفيذ دورات تدريبية سنوية للارتقاء بالقدرات الإدارية للعاملين بالصندوق وفروعه بالمحافظات فى مجال الإقراض لتحسين وتطوير أدائهم فى مجال تلقى طلبات القروض وتحصيل الأقساط، وأيضًا استمرار تقديم الدعم الفنى باستمرار للمستفيدين طبقًا لطبيعة المشروعات التى تنفذها.

وأضاف الوزير أن نشاط صندوق التنمية المحلية يمتد الى جميع محافظات الجمهورية ويصل لعملائه بيسر وسهولة فى القرى والكفور والنجوع من خلال الوحدات المحلية القروية، موضحًا أن الصندوق يقوم بإعداد دراسات جدوى للمشروعات مجانًا ويوافق فورًا على المشروعات التى تستفيد من الخامات البيئية المتاحة فى نطاق الوحدات المحلية والتى تحافظ على البيئة ويشجع الصندوق الصناعات التكاملية بالريف المصرى والتى تعمل على تنويع مصادر الدخل المحلى وزيادة فرص العمل المنتج والمستقر.