كاملة التشطيبات.. بدء حجز شقق الإسكان الاجتماعى والمتوسط

تطرح وزارة الإسكان ممثلة فى صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى فى طرح كراسات شروط الطرح الجديد من الإسكان الاجتماعى، اليوم الإثنين، ضمن مبادرة الرئيس لتوفير وحدات سكنية كاملة التشطيبات، بعد أن تم تخصيص الأسبوع الجارى لذوى الاحتياجات الخاصة، على أن يستمر التقديم حتى يوم 7 نوفمبر المقبل.





ووفق بيان رسمى، يتم طرح مساحتين، الأولى 75 مترًا غرفتين وصالة والثانية 90 مترًا 3 غرف ومطبخ وحمام وصالة، أما شقق الإسكان المتوسط، يتم طرح 3 نماذج 100 متر و110 و120 مترًا، بـ 3 غرف ومطبخ وصالة، كما يتم تسليم جميع الوحدات كاملة التشطيبات.

ويتم شراء كراسة الشروط وسداد جدية الحجز، والتى تبدأ من 12.5 ألف للوحدة الـ75 مترًا ويصل سعرها إلى 244 ألفًا، ومقدم حجز 15.5 ألف للوحدة الـ90 مترًا، ويصل سعرها إلى 310 آلاف.

وعن شقق الإسكان المتوسط، وصل مقدم الحجز للشقة الـ100 متر إلى 48 ألف جنيه، بسعر يصل إلى 471 ألف جنيه، بينما الوحدة الـ110 أمتار وصل مقدم حجزها لـ51 ألفًا وسعرها 503 آلاف جنيه، أما الوحدة الـ120 مترًا، فيصل مقدم حجزها لـ55 ألفًا وسعرها 546 ألفًا، كما يمكن زيادة الأسعار المعلنة بواقع 10% كحد أقصى.