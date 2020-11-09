صور.. محافظ القاهرة يكرم الطلاب المتفوقين من أبناء العاملين بهيئة النظافة

شهد خالد عبد العال محافظ القاهرة، اليوم الإثنين، الحفل الذى أقامته الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة بالحديقة الدولية لتكريم أبناء العاملين المتفوقين فى الشهادات العامة والجامعية.





وأكد محافظ القاهرة خلال الحفل حرصه على لقاء العاملين ومشاركتهم فى كل مناسباتهم تقديرا لمجهوداتهم الواضحة بشوارع العاصمة وتحفيزًا لأبنائهم المتميزين على مزيد من التفوق، مشيرًا إلى أن المتفوقين هم الثروة الحقيقية التى يمتلكها الوطن.



ووجه المحافظ التحية لأولياء الأمور، مؤكدا أن التكريم يأتى فى المقام الأول لهم نظرا لدورهم الهام فى الدفع بأبنائهم للتفوق.



كما أكد المحافظ تقديره للعاملين الذين يؤدون عملهم بكل إخلاص وتفانى وأمانة فى كل الظروف والأوقات، مشيرًا إلى أن العمل الذى يؤديه عمال النظافة يساهم فى إظهار الوجه الحضارى والتاريخى للعاصمة التى تشهد حاليا مراحل تطوير كبيرة يبرزها أعمال رجال هيئة النظافة.