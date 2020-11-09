وزير الأوقاف: مصر لم تعرف عبر تاريخها الطويل التشدد ولا الغلو

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، اليوم الإثنين، إن مصر قبلة الوسطية والتسامح تدينًا وحضارة، وستظل كذلك بإذن الله، فمصر لم تعرف عبر تاريخها الطويل التشدد ولا الغلو فى الدين.





ووفق بيان رسمى نشر على موقع الأوقاف على الإنترنت، أكد أن الجماعات التى حاولت أن تجرف المجتمع المصرى فى طريقها نحو التشدد والغلو لفظها الشعب المصرى بحضارته المتسامحة، التى تضرب لأكثر من سبعة آلاف عام فى أعماق تاريخ عظيم ومشرف. أضاف وزير الأوقاف: "لذا لا نستغرب عندما يأتى وزير خارجية فرنسا وغيره من كبار المسئولين ليعلنوا من مصر احترامهم للإسلام، لأنهم يقدرون لمصر دورها الوسطى، هذا الدور الذى تعزز كثيرًا وبرز كثيرًا فى ظل قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى، حفظه الله". تابع: "لنا أن نفخر بهذه الوسطية، وعلينا أن نحافظ عليها، وأن نواجه بحسم أى محاولات لجماعات أهل الشر جَرَّ المجتمع وبخاصة الشباب منه إلى أيدلوجيتها المتشددة حفاظًا على ديننا وحضارتنا وسلام المجتمع والمنطقة والعالم".

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