وزيرة البيئة: مستمرون فى خطة السيطرة على انبعاثات مداخن المنشآت الصناعية

وأشارت ياسمين فؤاد، فى تصريحات صحفية اليوم الإثنين، إلى أنه تم الإنتهاء من أعمال الربط الإلكترونى لمنظومة الرصد الذاتى المستمر لانبعاثات مداخن وحدتى إنتاج الكهرباء بمحطة كهرباء التبين البخارية التابعة لشركة القاهرة لانتاج الكهرباء، إذ تم ربط كلاً من عناصر (ثانى أكسيد الكبريت، وأكاسيد النيتروجين، وأول أكسيد الكربون) والظروف المرجعية لمدخنتين، وتم ربط الإشارات الخاصة بأجهزة الرصد لتلك العناصر ومراجعة قراءاتها ومطابقتها مع قاعدة بيانات الشبكة القومية لرصد الانبعاثات الصناعية.

وأوضحت فؤاد أن ربط المصانع والشركات بالشبكة القومية لرصد الانبعاثات الصناعية يتيح للوزارة مراقبة الانبعاثات الملوثة للبيئة الصادرة من تلك المنشآت على مدار الـ24 ساعة.

ولفتت إلى أن إجمالى عدد المنشآت الصناعية التى تم ربطها بمحافظات القاهرة الكبرى بلغ 20 منشآة بـ 84 مدخنة، وبلغ إجمالى عدد المنشآت الصناعية المرتبطة بالشبكة القومية على مستوى الجمهورية 75 منشأة تمثل 350 مدخنة.