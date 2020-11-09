- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
وأشارت ياسمين فؤاد، فى تصريحات صحفية اليوم الإثنين، إلى أنه تم الإنتهاء من أعمال الربط الإلكترونى لمنظومة الرصد الذاتى المستمر لانبعاثات مداخن وحدتى إنتاج الكهرباء بمحطة كهرباء التبين البخارية التابعة لشركة القاهرة لانتاج الكهرباء، إذ تم ربط كلاً من عناصر (ثانى أكسيد الكبريت، وأكاسيد النيتروجين، وأول أكسيد الكربون) والظروف المرجعية لمدخنتين، وتم ربط الإشارات الخاصة بأجهزة الرصد لتلك العناصر ومراجعة قراءاتها ومطابقتها مع قاعدة بيانات الشبكة القومية لرصد الانبعاثات الصناعية.
وأوضحت فؤاد أن ربط المصانع والشركات بالشبكة القومية لرصد الانبعاثات الصناعية يتيح للوزارة مراقبة الانبعاثات الملوثة للبيئة الصادرة من تلك المنشآت على مدار الـ24 ساعة.
ولفتت إلى أن إجمالى عدد المنشآت الصناعية التى تم ربطها بمحافظات القاهرة الكبرى بلغ 20 منشآة بـ 84 مدخنة، وبلغ إجمالى عدد المنشآت الصناعية المرتبطة بالشبكة القومية على مستوى الجمهورية 75 منشأة تمثل 350 مدخنة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزيرة البيئة: مستمرون فى خطة السيطرة على انبعاثات مداخن المنشآت الصناعية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.