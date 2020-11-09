البيان الإحصائي لدائرة شبين القناطر: سمير صبحي يحصل على 83557 صوتا وحافظ عمران 82505

أعلنت اللجنة العامة للانتخابات بالدائرة الرابعة بشبين القناطر بالقليوبية، انتهاء أعمال فرز الأصوات باللجان الفرعية، أظهرت عمليات الفرز للاصوات بدائرة شبين القناطر بمحافظة القليوبية، حصول المرشحين بالدائرة علي الأصوات التالية:
سمير صبحي 83557
حافظ عمران 82505
عبدالعزيز الصفتى 11208
محمد عبد الغني 18545
هناء علام 4788
محمد مختار 6031
محمود الغزالى 10625
علاء عطا 4645
محمود عثمان 8602
محمود الليثي 6252
مدحت العطار 6196
ماهر مجدى 3735
سيد عبيدو 3364
أحمد حمدى 7528
أحمد مجد 1910
أحمد عمر 7365
مجدى فؤاد 7795
محمود عابدين 5328
حمدى حافظ 1273
ابراهيم ابوباشا 4536
أشرف فتح الباب 3199
ضياء السيد 3521
محروس سيحا 14000
ومخصص للدائرة مقعدان فرديان
وتأتي تلك الأرقام وفق البيان الإحصائي للجنة، مع تأكيد أن الهيئة الوطنية للانتخابات صاحبة الحق الأصيل في إعلان النتائج النهائية لانتخابات مجلس النواب 2020.
وبدأ القضاة فرز الأصوات باللجان الفرعية، بحضور مندوبين عن المتنافسين، وبعد انتهاء الفرز ينقل كل قاض الصندوق الذي أشرف عليه، ومعه كشف النتائج، إلى اللجنة العامة فى كل دائرة، إذ يجرى تجميع نتائج اللجان الفرعية، ومعرفة النتائج بشكل غير رسمى، على أن تُعلن وتُنشر رسميا بالجريدة الرسمية فى موعد أقصاه الخامس عشر من نوفمبر الجارى.
يُذكر أنه فى النظام الفردى، يفوز المرشح إذا حصل على الأغلبية المطلقة، بواقع 50% + 1 من الأصوات الصحيحة، وبخلاف ذلك يخوض الحاصلون على أعلى الأصوات الصحيحة جولة إعادة، ويكون عددهم ضعف عدد المقاعد المخصصة للدائرة، أى بمعدل مرشحين لكل مقعد.
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