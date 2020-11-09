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البيان الإحصائي لدائرة شبين القناطر: سمير صبحي يحصل على 83557 صوتا وحافظ عمران 82505

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أعلنت اللجنة العامة للانتخابات بالدائرة الرابعة بشبين القناطر بالقليوبية، انتهاء أعمال فرز الأصوات باللجان الفرعية، أظهرت عمليات الفرز للاصوات بدائرة شبين القناطر بمحافظة القليوبية، حصول المرشحين بالدائرة علي الأصوات التالية:

 

سمير صبحي 83557

حافظ عمران 82505

عبدالعزيز الصفتى 11208

محمد عبد الغني 18545

هناء علام 4788

محمد مختار 6031

محمود الغزالى 10625

علاء عطا 4645

محمود عثمان 8602

محمود الليثي 6252

مدحت العطار 6196

ماهر مجدى 3735

سيد عبيدو 3364

أحمد حمدى 7528

أحمد مجد 1910

أحمد عمر 7365

مجدى فؤاد 7795

محمود عابدين 5328

حمدى حافظ 1273

ابراهيم ابوباشا 4536

أشرف فتح الباب 3199

ضياء السيد 3521

محروس سيحا 14000


ومخصص للدائرة مقعدان فرديان
وتأتي تلك الأرقام وفق البيان الإحصائي للجنة، مع تأكيد أن الهيئة الوطنية للانتخابات صاحبة الحق الأصيل في إعلان النتائج النهائية لانتخابات مجلس النواب 2020.

وبدأ القضاة فرز الأصوات باللجان الفرعية، بحضور مندوبين عن المتنافسين، وبعد انتهاء الفرز ينقل كل قاض الصندوق الذي أشرف عليه، ومعه كشف النتائج، إلى اللجنة العامة فى كل دائرة، إذ يجرى تجميع نتائج اللجان الفرعية، ومعرفة النتائج بشكل غير رسمى، على أن تُعلن وتُنشر رسميا بالجريدة الرسمية فى موعد أقصاه الخامس عشر من نوفمبر الجارى.

يُذكر أنه فى النظام الفردى، يفوز المرشح إذا حصل على الأغلبية المطلقة، بواقع 50% + 1 من الأصوات الصحيحة، وبخلاف ذلك يخوض الحاصلون على أعلى الأصوات الصحيحة جولة إعادة، ويكون عددهم ضعف عدد المقاعد المخصصة للدائرة، أى بمعدل مرشحين لكل مقعد.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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