البيان الإحصائى لدائرة شبرا الخيمة.. مستقبل وطن يحصد الـ3 مقاعد

أعلن رئيس اللجنة العامة بالدائرة الثانية لانتخابات مجلس النواب بالقليوبية، والتي تضم قسمى شبرا الخيمة أول وثان بمحافظة القليوبية، الحصر العددي لأصوات الدائرة، حيث تضمن عدد المقيدين بالجداول الانتخابية 826421 ناخبا، فيما بلغ إجمالى عدد الحضور 169765، وبلغت الأصوات الصحيحة 160381، فيما بلغت الأصوات الباطلة 9483 صوتا.
وحصل المرشحون على المقاعد الفردية بالدائرة على:
1- عبدالسلام محمود سيد أحمد خضراوى 82634 صوتا
2- مجاهد صدقى محمد نصار 85909 أصوات
3- أشرف أمين عبد العليم أحمد 81720 صوتا
4- أسامة محمد عبداللطيف السيد 4189 صوتا
5- وليد السيد عبدالرحمن محمود 12198 صوتا
6- عبدالعظيم عبدالفتاح صادق شحاته 7827 صوتا
7- ثريا محمد إسماعيل الشيخ 11331 صوتا
8- كامليا شحاته جاب الله جريس 3586
9- أحمد عبدالهادى محمد محمد بكير 8020
10- أمنية إبراهيم أحمد عطا 1907
11- شريف لطفى محمود أحمد 2136
12- إيناس إمام محمد الشناوى 1922
13- عيسى مصطفى عيسى الفقى 4384
14- صلاح محمد حسب الله أحمد 12691
15- عياد مجدى عياد عبدالشهيد جادالله 25442
16- شربات عبدالمحسن السيد الصباغ 6485
17- أحمد عوض شندى عوض شرف 3635
18- أسامة عبدالفتاح السيد حجاج 3326
19- حسن صالح حسن محمد حجاب 4063
20- عبدالرؤوف كمال على إبراهيم 9841
21 - محمد محمد عبدالحميد الريس 2882
22 - حمدى سيد أحمد مدبولى 1381
23 - سعيد عبدالغنى عبدالمنعم حسن النقلى 2362
24- مدحت حسن كمال مهنى الجارحى 1620
25- ملاك عيد شحاته فانوس 4061
26- أحمد شاكر السيد عبدالعزيز 1175
27 - فاطمه محمود السيد مصطفى 1962
28- زكريا محمد أحمد عيسوى 2490
29- طايل أحمد طايل أحمد عبدالعزيز 1244
30- إبراهيم سلامة يحى عبدالحميد 2186
31- محمد عبدالفتاح خليل محمد 2296
32- ممدوح فتحى إبراهيم حسن 2189
33- نادية عنتر ياسين أحمد 5209
34- هالة شاكر عبدالستار شاكر1365
35- عزيزة السيد محمود عفيفى 23436
36- شريف عبدالحميد الحسينى محمود 2199
37- نورا إبراهيم إمام المراكبى 2422
38- أحمد سمير عبدالمنعم إبراهيم عامر 5819
39- طاهر صبحى محمود درويش 1223
40- عادل صبرى إسحاق مسيحه 2786
41- سمير مصطفى محمود الزهار 2534
42- سهام قطب الغيث متولى إبراهيم 1358
43- خليل عبدالفتاح خليل عسر 4821
44- هناء سيد جاد أحمد 1998
45- أكرم محمود محمد النحراوى 634
46- رومانى فرنسيس ملك شحاته 5576
47- كرم راشد مصطفى أحمد 626
48- عصام توفيق عبدالواحد أحمد 1507
49- محمد حماده عطية يوسف 2286
50- محمد بكرى سليمان سيد 1172
51- محمد علام أحمد يوسف 535
52- نضال محمد السعيد السيد متولى 2818
53- عصام عبد الله السيد عبد الله 3261
54- شوقى محمد فرج عفيفى 1039
55- أبانوب جمال فايق سعد 14090
56- أحمد شوقى إبراهيم مجاهد فراج 1709
وتأتى تلك الأرقام وفق البيان للجان الفرعية بدائرة طوخ وقها، مع تأكيد أن الهيئة الوطنية للانتخابات صاحبة الحق الأصيل فى إعلان النتائج النهائية لانتخابات مجلس النواب 2020.
وبدأ القضاة فرز الأصوات باللجان الفرعية، بحضور مندوبين عن المتنافسين، وبعد انتهاء الفرز ينقل كل قاض الصندوق الذى أشرف عليه، ومعه كشف النتائج، إلى اللجنة العامة فى كل دائرة، إذ يجرى تجميع نتائج اللجان الفرعية، ومعرفة النتائج بشكل غير رسمى، على أن تُعلن وتُنشر رسميا بالجريدة الرسمية فى موعد أقصاه الخامس عشر من نوفمبر الجارى.
يُذكر أنه فى النظام الفردى، يفوز المرشح إذا حصل على الأغلبية المطلقة، بواقع 50% + 1 من الأصوات الصحيحة، وبخلاف ذلك يخوض الحاصلون على أعلى الأصوات الصحيحة جولة إعادة، ويكون عددهم ضعف عدد المقاعد المخصصة للدائرة، أى بمعدل مرشحين لكل مقعد.
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