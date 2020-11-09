من جانبه أكد السفير الكوري بالقاهرة على امتنانه لمشاركة الشركات المصرية في المهرجان إضافة للشركات الكورية عبر الفيديو كونفرانس.
، مشيرا إلى الدور الذي يقوم به المركز الثقافي الكوري في تقديم جانب من صناعة الطعام الحلال وفق الشريعة الإسلامية في كوريا.
وأضاف أن الموسيقى الكورية والطعام الكوري يزداد شعبية في مصر وفي المنطقة أيضا، حيث يوجد الكثير من المصريين المحبين للطعام الكوري ولكن بسبب صعوبة الحصول على المكونات الكورية الحلال من المتاجر القريبة، كانت هناك صعوبة في صنع هذا الطعام في المنزل.
وتابع السفير هونج جين ووك أن المنتجات الحلال الكورية، نتيجة استطلاع قام به مركز الثقافة الكوري بالقاهرة، أنه إذا توافرت مكونات الطعام علي مصر وبصناعة حلال سيكون من السهل أن تقوم آلاف الأسر المصرية يتذوق الطعام الكوري.
وشدد السفير على المشاركة في صفحة السفارة على اليوتيوب لمشاهدة فعاليات المهرجان الذي يستمر لمدة أسبوعين كاملين، مشيرا إلى أن التبادل الثنائي للثقافات سيولد رغبة كبيرة في تذوق الطعام الكوري في مصر وكذلك الطعام المصري في كوريا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بدء فعاليات مهرجان الأكل الكوري الحلال بمشاركة شركات مصرية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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