بدء فعاليات مهرجان الأكل الكوري الحلال بمشاركة شركات مصرية

بدأت صباح اليوم الاثنين فعاليات مهرجان الأكل الكوري الحلال، بأحد فنادق القاهرة، بمشاركة شركات مصرية، بحضور السفير الكوري الجنوبي هونج جين ووك، والمهندس أشرف عفيفي رئيس الهيئة المصرية العامة للجودة.

من جانبه أكد السفير الكوري بالقاهرة على امتنانه لمشاركة الشركات المصرية في المهرجان إضافة للشركات الكورية عبر الفيديو كونفرانس.

، مشيرا إلى الدور الذي يقوم به المركز الثقافي الكوري في تقديم جانب من صناعة الطعام الحلال وفق الشريعة الإسلامية في كوريا.

وأضاف أن الموسيقى الكورية والطعام الكوري يزداد شعبية في مصر وفي المنطقة أيضا، حيث يوجد الكثير من المصريين المحبين للطعام الكوري ولكن بسبب صعوبة الحصول على المكونات الكورية الحلال من المتاجر القريبة، كانت هناك صعوبة في صنع هذا الطعام في المنزل.

وتابع السفير هونج جين ووك أن المنتجات الحلال الكورية، نتيجة استطلاع قام به مركز الثقافة الكوري بالقاهرة، أنه إذا توافرت مكونات الطعام علي مصر وبصناعة حلال سيكون من السهل أن تقوم آلاف الأسر المصرية يتذوق الطعام الكوري.

وشدد السفير على المشاركة في صفحة السفارة على اليوتيوب لمشاهدة فعاليات المهرجان الذي يستمر لمدة أسبوعين كاملين، مشيرا إلى أن التبادل الثنائي للثقافات سيولد رغبة كبيرة في تذوق الطعام الكوري في مصر وكذلك الطعام المصري في كوريا.