البعثة الدولية لمتابعة الانتخابات: الهيئة الوطنية سهلت مهمتنا في متابعة سير العملية الانتخابية

أكد عضو البعثة الدولية لمتابعة انتخابات مجلس النواب، ماكس هيمن، أن الهيئة الوطنية للانتخابات سهلت مهامهم ومنحتهم الاعتماد كمتابعين دوليين لمتابعة سير العملية الانتخابية.

وقال هيمن في تصريحات خاصة لقناة (اكسترا نيوز) الإخبارية اليوم الاثنين إن: " الانتخابات البرلمانية تسير بشكل جيد للغاية ، ونرى الإقبال الكثيف من الناخبين، بجانب التأمين الجيد في كل مكان".

من جانبه، قال عضو البعثة الدولية لمتابعة الانتخابات مانيو براجو إن " تأمين العملية الانتخابية يسير بشكل جيد، مبديا انبهاره بالأغاني والموسيقي التي تشجع الناخبين على المشاركة الانتخابية".