المدير الفني والجهاز الإداري لمنتخب البرازيل الأوليمبي يصلون القاهرة.. صور

وصل إلى مطار القاهرة الدولي، صباح اليوم الاثنين، المدير الفني لمنتخب البرازيل الأوليمبي لكرة القدم بصحبة بعثة من الإداريين استعداد لخوض الدورة الودية الثلاثية مع منتخب مصر الأوليمبي.

وأنهت سلطات مطار القاهرة، إجراءات وصول منتخب كوريا الجنوبية الأوليمبي من خلال مبني الركاب رقم 2 بالمطار فور وصولهم علي متن رحلة الخطوط الإماراتية القادمة من دبي.

وانطلق أمس الأحد، المعسكر المغلق لمنتخب مصر الأوليمبي المغلق بقيادة شوقي غريب استعدادا للمشاركة في نهائيات أولمبياد طوكيو 2021.

واستبعد الجهاز الفني لمنتخب مصر الأوليمبي بقيادة شوقي غريب كل من عمر رضوان (الجونة) ومحمد اشرف (طنطا) واحمد يوسف (اف سي مصر ) ومحمد صادق (الإسماعيلي) واحمد أيمن (الإسماعيلي) من القائمة النهائية للفريق.

وضمّت القائمة رباعي حراس المرمي: محمود جاد – محمد صبحي – عمر صلاح – مصطفي شوبير، واللاعبون :احمد رمضان (بيكهام )- محمد عبدالسلام -محمود صابر (الجزار)-محمود مرعي -احمد ياسين -حسن علي -محمود البدري -كريم العراقي -كريم فؤاد -شريف رضا -غنام محمد -احمد سعيد -عمار حمدي -احمد حمدي -ناصر ماهر -يوسف الجوهري -عبدالرحمن مجدي -إمام عاشور -كريم الطيب -عبدالرحمن شيكا -احمد ياسر ريان -صلاح محسن -ناصر منسي -فادي فريد.