بعد اكتشاف تشابه انزيماتهم.. هل يصلح علاج فيروس سي فى مواجهة كورونا ؟

أكد المؤتمر الموحد للكبد والجهاز الهضمي والأمراض المعدية تشابه الأنزيمات التي يستخدمها فيروس كورونا المستجد مع أنزيمات يستخدمها الالتهاب الكبدي الفيروسي من نوع فيروس سي في الاستنساخ والانتشار في الجسم وأن بعض الجهود العالمية لمكافحة كورونا، تتضمن استخدام بعض الأدوية المستخدمة مسبقا في علاج أمراض أخرى واستكشاف فعاليتها في علاج فيروس كورونا المستجد، ومن ضمنها الأدوية المحتوية على المادة الفعالة “سوفوسبوفير”، و”فيلباتاسفير”، والمستخدمة في علاج فيروس سي.

وعلى هامش المؤتمر تم تكريم الدكتور جمال شيحه رئيس مجلس إدارة جمعية رعاية مرضي الكبد بالدقهلية ومستشفى الكبد المصري بشربين بمناسبة حصولة علي جائزة الدولة التقديرية في العلوم لعام 2019. وجه شيحه الشكر للمؤتمر علي التكريم ، مؤكدا أهمية الجهود البحثية التي تجري لمواجهة جائحة كورونا ، بما يعكس دور مصر الرائد طبيًا في المنطقة وعلى مستوى العالم موضحا أن هناك تجارب تجرى في عدة دول على هذه الأدوية بناء على أبحاث ودراسات علمية وضحت تشابه بعض الأنزيمات التي يستخدمها الفيروس في الاستنساخ والانتشار مع مثيلاتها في فيروس سي.

يذكر أن المؤتمر الموحد للكبد والجهاز الهضمي والأمراض المعدية ضم عددا من الندوات العلمية والبحثية لمناقشة أحدث المستجدات والجهود في علاج فيروس كورونا المستجد بحضور لفيف من كبار الأطباء والباحثين من مختلف التخصصات الطبية والجامعات المصرية.

حضر المؤتمر الدكتور وحيد دوس رئيس اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية والدكتور جمال عصمت نائب رئيس اللجنة .