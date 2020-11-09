رئيس "المواصفات والجودة": 173 شركة مصرية و5 آلاف منتج حلال يصدر للعالم

أكد المهندس أشرف عفيفي، رئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، أن 173 شركة مصرية تقدم 5 آلاف منتج حلال، حصلت على شهادة مواصفات الطعام الحلال.

وقال عفيفي خلال مشاركته في افتتاح مهرجان الأكل الكوري الحلال، صباح اليوم الاثنين بأحد فنادق القاهرة، إن حجم التجارة المتوقعة في سوق المنتجات الحلال سيصل إلى 200 تريليون دولار، سواء في مجال الطعام أو مجال مستحضرات التجميل، حيث هناك مستهلكون مسلمون وغير مسلمون، كما أن هناك دولا ترفض استقبال أي منتجات دون اعتمادها بشهادة الحلال.

وأقيم صباح اليوم الاثنين مهرجان الأكل الحلال الكوري بالقاهرة، ويستمر لمدة أسبوعين بشركات مصرية وكورية عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وبدأت التجارة الكورية العربية مع الشرق الأوسط في عام 1984 في مجال الطعام، في تصدير المشروبات والوجبات الخفيفة وأكواب الشعيرية إلى السعودية وبعدها لدول مجلس التعاون الخليجي والمنطقة.