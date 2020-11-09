وقال عفيفي خلال مشاركته في افتتاح مهرجان الأكل الكوري الحلال، صباح اليوم الاثنين بأحد فنادق القاهرة، إن حجم التجارة المتوقعة في سوق المنتجات الحلال سيصل إلى 200 تريليون دولار، سواء في مجال الطعام أو مجال مستحضرات التجميل، حيث هناك مستهلكون مسلمون وغير مسلمون، كما أن هناك دولا ترفض استقبال أي منتجات دون اعتمادها بشهادة الحلال.
وأقيم صباح اليوم الاثنين مهرجان الأكل الحلال الكوري بالقاهرة، ويستمر لمدة أسبوعين بشركات مصرية وكورية عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وبدأت التجارة الكورية العربية مع الشرق الأوسط في عام 1984 في مجال الطعام، في تصدير المشروبات والوجبات الخفيفة وأكواب الشعيرية إلى السعودية وبعدها لدول مجلس التعاون الخليجي والمنطقة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رئيس "المواصفات والجودة": 173 شركة مصرية و5 آلاف منتج حلال يصدر للعالم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.