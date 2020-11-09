منتخب كوريا الجنوبية الأوليمبي يصل القاهرة للقاء نظيره المصري 21 نوفمبر.. صور

وصل مطار القاهرة الدولي، صباح اليوم الأثنين، منتخب كوريا الجنوبية الأوليمبي، استعدادا لأولمبياد طوكيو 2021، وتقام مباراة مصر وكوريا الجنوبية يوم 12 نوفمبر الجارى باستاد السلام.

وأنهت سلطات مطار القاهرة، إجراءات وصول منتخب كوريا الجنوبية الأوليمبي من خلال مبني الركاب رقم 2 بالمطار فور وصولهم علي متن رحلة الخطوط الإماراتية القادمة من دبي.

وانطلق أمس الأحد، المعسكر المغلق لمنتخب مصر الأوليمبي المغلق بقيادة شوقي غريب استعدادا للمشاركة في نهائيات أولمبياد طوكيو 2021.

كان شوقي غريب المدير الفني للمنتخب منح لاعبي أولمبى الفراعنة راحة اليوم بعد انتهاء المعسكر المفتوح الذى أقيم على ملعب استاد القاهرة، وأعلن الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي، القائمة النهائية للمنتخب، استعدادا لمباراة كوريا الجنوبية ثم مواجهة البرازيل يومي 12 و17 نوفمبر ضمن برنامج الإعداد لنهائيات دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو يوليو المقبل.

واستبعد الجهاز الفني لمنتخب مصر الاولمبي كل من عمر رضوان (الجونة) ومحمد اشرف (طنطا) واحمد يوسف (اف سي مصر ) ومحمد صادق (الاسماعيلي ) واحمد أيمن (الاسماعيلي ) من القائمة النهائية للفريق.

وضمت القائمة رباعي حراس المرمي: محمود جاد – محمد صبحي – عمر صلاح – مصطفي شوبير .واللاعبون :احمد رمضان (بيكهام )- محمد عبدالسلام -محمود صابر (الجزار)-محمود مرعي -احمد ياسين -حسن علي -محمود البدري -كريم العراقي -كريم فؤاد -شريف رضا -غنام محمد -احمد سعيد -عمار حمدي -احمد حمدي -ناصر ماهر -يوسف الجوهري -عبدالرحمن مجدي -إمام عاشور -كريم الطيب -عبدالرحمن شيكا -احمد ياسر ريان -صلاح محسن -ناصر منسي -فادي فريد.