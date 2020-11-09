نقطتان على الانتهاء.. خطة تطوير مسار العائلة المقدسة

وتعمل أجهزة الدولة على إسراع الخطى والتنسيق بين الجهات الأثرية للإنتهاء من الأعمال فى أسرع وقت ‏ممكن، من خلال توفير جميع سبل الدعم الممكنة، وتذليل العقبات لاستكمال الأعمال الجارى تنفيذها نظرًا للأهمية الدينية والتاريخية لها.

وتعمل المحافظات الثمان، التى تشمل 25 نقطة هى إجمالى مسار العائلة المقدسة فى مصر، على تطوير ورفع كفاءة المناطق المحيطة بالمسار، وإضفاء مظهرًا تراثيًا وجماليًا بما يليق برحلة العائلة المقدسة لتكون مؤهلة لاستقبال السياح من كل أنحاء العالم.

مسار العائلة المقدسة

ينطلق مسار العائلة المقدسة من رفح بالشمال الشرقى للبلاد، مرورًا بالفرما شرقى بورسعيد، وإقليم الدلتا عند سخا بكفر الشيخ، وتل بسطا بالشرقية، وسمنود بالغربية.

ويمر المسار بوادى النطرون فى الصحراء الغربية، حيث أديرة الأنبا بيشوى، والسيدة العذراء "السريان"، والبراموس، والقديس أبو مقار.

وبعدها تتجه إلى منطقة مسطرد والمطرية، حيث توجد شجرة مريم، ثم كنيسة زويلة بالقاهرة الفاطمية، ثم مناطق مصر القديمة عند كنيسة أبو سرجه فى وسط مجمع الأديان، ومنها إلى كنيسة المعادى، وهى نقطة عبور العائلة المقدسة لنهر النيل.

ويصل المسار إلى المنيا حيث جبل الطير، ثم أسيوط حيث يوجد دير المحرق، وبه أول كنيسة دشنها السيد المسيح بيده، ثم ينتقل المسار إلى مغارة درنكة، ثم العودة مجددًا إلى أرض الموطن عند بيت لحم.

خطة التطوير والميزانية

رصد مجلس إدارة صندوق السياحة، برئاسة الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار، ميزانية قدرها 60 مليون جنيه، لتنفيذ المخطط الذى أعدته هيئة التنمية السياحة فى ملف تطوير مسار العائلة المقدسة فى مصر.

وتشمل أعمال تطوير مسار العائلة المقدسة فى مصر النهوض بالنقاط الـ25 الخاصة بالمسار، ورفع كفاءة مستوى الخدمات السياحية المقدمة للزائرين بالمواقع الموجودة على المسار.

وأعلن المجلس الأعلى للآثار، فى وقت سابق ترميم جميع المواقع الأثرية التى تقع على المسار، وافتتاح العديد من المواقع والكنائس والأديرة الأثرية عليه، منها الكنيسة المعلقة بمصر القديمة.

كما أعلن الانتهاء من ترميم كنيسة العذراء مريم، والشهيد أبانوب بسمنود، وافتتاح مغارة وكنيسة آبى سرجة بمصر القديمة، كما تم ترميم أجزاء من أديرة وادى النطرون الأربعة، وجارى ترميم وتأهيل كنيسة السيدة العذراء بجبل الطير بالمنيا، ومشروع تطوير موقع شجرة مريم بالمطرية.

مستجدات تطوير المسار

شملت أحدث مستجدات تطوير وتحسين مسار العائلة المقدسة فى مصر محطتى الرحلة فى أسيوط، والتى تشمل دير درنكه، والدير المحرق.

وانتهت اللجنة المكلفة بتطوير المسار فى أسيوط من وضع 34 لوحة إرشادية ومعلوماتية لتحديد الطرق والمزارات المؤدية للأديرة، وإعطاء نبذة مختصرة للسائح عن الأديرة فى اللوحات المعلوماتية.

وتعمل اللجنة حاليًا على إنشاء 4 بوابات للدخول والخروج بالمحطتين وتطوير البوابة الخامسة، وفقًا للإشتراطات والمعايير المحددة التنفيذية لإتمام مشروع تطوير مسار العائلة المقدسة فى مصر.