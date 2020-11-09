أبو الغيط يهنئ جو بايدن بانتخابه رئيسا للولايات المتحدة

هنأ أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم الإثنين، جو بايدن، الرئيس المنتخب للولايات المتحدة، متمنياً له ولنائبته كامالا هاريس، ولإدارته المقبلة كل التوفيق والنجاح، خاصة فى ظل هذه الظروف المليئة بالتحديات.





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