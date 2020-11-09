إنفوجراف: الإسكان تطرح وحدات لمتوسطى الدخل .. الأسعار والمساحات

طرحت وزارة الإسكان ممثلة فى صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى كراسات شروط الطرح الجديد من الإسكان الاجتماعى، اليوم الإثنين، ضمن مبادرة الرئيس لتوفير وحدات سكنية كاملة التشطيبات، بعد أن تم تخصيص الأسبوع الجارى لذوى الاحتياجات الخاصة، على أن يستمر التقديم حتى يوم 7 نوفمبر المقبل.



والإنفوجراف التالى يوضح أسعار الوحدات المطروحة ومساحتها والمدن التى تتضمنها.

ووفقا لإعلان شروط الحجز، يتم سداد ثمن الشقة فى الإسكان الاجتماعى على 20 سنة بنظام التمويل العقارى.

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