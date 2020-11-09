صور.. أكاديمية العربية للتصنيع تستقبل اتحاد المستثمرات العرب بالبحرين

استقبل الفريق عبدالمنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع، الشيخة فجر بنت على بن راشد آل خليفة، رئيس لجنة التنمية المستدامة لاتحاد المستثمرات العرب بمملكة البحرين وصاحبة مؤسسة فجر لتنمية الذات والتنمية المستدامة، والدكتورة هدى يسى رئيس اتحاد المستثمرات العرب.





اللقاء جاء على هامش مؤتمر ومعرض الاستثمار العربى الإفريقى والتعاون الدولى الذى عقدت فعالياته خلال الفترة من 2 إلى 5 نوفمبر 2020 وافتتحت اعماله بجامعة الدول العربية وجلساته من مدينة الجلالة.

وتناول اللقاء بحث سبل التعاون المشترك بين الهيئة العربية للتصنيع والشقيقة مملكة البحرين من خلال لجنة التنمية المستدامة للاتحاد بالبحرين.

كما تم أيضا التعرف على صناعات ومنتجات الهيئة العربية للتصنيع التى تمثل قلعة الصناعة الوطنية المصرية، وخصوصا الصناعات المدنية والطبية.



وزار وفد اتحاد المستثمرات العرب أكاديمية الهيئة العربية للتصنيع للتدريب التقنى والمهنى، إذ أطلعوا على أحدث نظم تدريب الكوادر البشرية وفقا لمعايير الجودة العالمية.

وأكد التراس أن الشراكات والتحالفات الاقتصادية بين الدول والشعوب هى أحد ركائز أن لم تكن أهمها فى تحقيق النماء والرخاء لشعوبنا فى مصر والمنطقة العربية والقارة الإفريقية والغنية بكل الفرص والامكانات للنمو والازدهار.

وأضاف أن مشاركة الهيئة فى مؤتمر اتحاد المستثمرات العرب، يتفق وغايات وأهداف الهيئة العربية للتصنيع والتى يمر اليوم ما يزيد عن 45 عاماَ لتكون درعاَ صناعياً عربياً فى كل مجالات الإنتاج.



وأوضح التراس أنه وبعد مرور 20 عاما على تحول ملكية هذه الهيئة لمصر كاملة فقد توفرت لها كل مقومات القدرة على ان تكون شريكا فى الصناعة بكل مجالاتها "شريك يصنع ويطور وينمى ويدرب ويؤهل مصر لتكون لاعبا أساسيا فى التنمية فى الداخل والخارج، وتكون من خلال 12 مصنعا منها ما هو مصرى 100%، ومنها ما هو بالتعاون الكامل مع كبريات الشركات العالمية لتكون أكبر ظهير صناعى لمصر وكل الدول العربية والإفريقية.

كما أشار إلى أن اللقاء يؤكد أن مصانعنا مفتوحة وكفاءاتنا البشرية المدربة والمؤهلة، وخبراتنا المتراكمة، كل ذلك متاح لندخل فى شراكات مع الأشقاء العرب وفى مقدمتها الشقيقة مملكة البحرين والأفارقة خصوصا وأن الكل يرى بعينه أنه منذ أن تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى قيادة مصر ويعبر بها من التشتت الى الاصطفاف ومن الفوضى إلى الاستقرار، ويعطى للأمة العربية والقارة الإفريقية الاهتمام اللا محدود لكسر الحواجز والحدود لنشكل تكتلاً اقتصاديا صناعيا وخدميا.



وفى ختام اللقاء، قدمت الشيخة "فجر بنت على بن راشد آل خليفة"، درع تقدير للفريق عبدالمنعم التراس، فى إطار رعايته الكريمة لمؤتمر الاستثمار العربى الإفريقى والتعاون الدولى، وايضا بمناسبة دعمه للمرأة المصرية والعربية والإنجاز الذى حققه باسم العرب ومصر فى قطاع الصناعة والتدريب الصناعى على أحدث التقنيات التكنولوجية.