أبو الغيط مهنئا بايدن: نتطلع للعمل معا لدفع أجندة السلام

وجه أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، التهنئة إلى جو بايدن الرئيس المنتخب للولايات المتحدة، متمنياً له ولنائبته كامالا هاريس ولإدارته المقبلة كل التوفيق والنجاح، خاصة في ظل هذه الظروف المليئة بالتحديات.
وعبر أبو الغيط، في رسالة التهنئة التي وجهها لبايدن، عن تقديره للعلاقة المهمة ومتعددة الجوانب التي تربط بين الجامعة العربية والولايات المتحدة، وتطلعه للعمل مع الإدارة الأمريكية المقبلة في سبيل تعزيز المصالح المشتركة للجانبين في المنطقة ودفع أجندة السلام والاستقرار والرفاهية في منطقة الشرق الأوسط.
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