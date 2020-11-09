الهيئة الوطنية للإعلام توجه البرامج الرياضية لالتزام الحيادية فى تناول نهائى أفريقيا

وجه حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، المسئولين عن البرامج الرياضية التليفزيونية والإذاعية بالوطنية للإعلام، ضرورة التزام الحيادية والتوازن فى المحتوى الإعلامى الرياضى، الذى سيتناول نهائى دورى أبطال أفريقيا لكرة القدم، والذى سيقام نهاية الشهر الجارى، والمقرر إذاعته على البث الأرضى.

وقال زين: طرفا المباراة أكبر وأعرق الأندية المصرية الاهلى والزمالك، نكن لهما كل التقدير والاحترام، وننتهز الفرصة ونتوجه لهما بالتهنئة على الوصول للمباراة النهائية، وإسعاد جماهير الناديين ومحبي وعشاق كرة القدم المصرية، حيث رفعوا اسم مصر عاليا فى هذه البطولة الهامة، و أياً كان الفائز فالبطولة مصرية، وسيمثل مصر في بطولة كأس العالم للأندية.

وشدد زين على تجنب كافة أشكال التعصب الرياضي سواء في المحتوى أو فى أراء ضيوف البرامج لأن الفائز من الفريقين ، متابعا :"فى النهاية سيحمل علم مصر وستكون البطوله مصرية".

وناشد زين زملاء العمل الإعلامى، تناول تلك المباراة بعيدا عن التعصب والإثارة بين جماهير الناديين الكبيرين، وعدم بث روح الكراهية والالتزام بروح وأخلاق الرياضة وأن تسود روح المحبة والإخاء، وأن ننتهز تلك الفرصة لنقدم نموذجا حضاريا يليق بمصر والرياضه المصرية يحتذى به، وأن نتجنب أية تجاوزات من جميع المشاركين فى هذا الحدث الرياضى الكبير، الذى يحمل اسم مصر، وأن نظهر بصورة مشرفة أمام العالم.