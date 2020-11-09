وزير الأوقاف: مصر قبلة الوسطية والتسامح في العالم في عهد الرئيس السيسي

أكد وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، أن مصر قبلة الوطنية والوسطية والتسامح تدينًا وحضارةً، وتعززت هذه الوسطية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
وقال وزير الأوقاف- في تصريح اليوم الاثنين 9 نوفمبر- إن الجماعات التي حاولت أن تجرفها للتشدد زالت وانقرضت ولن تعود بإذن الله، مضيفا أن مصر لم تعرف عبر تاريخها الطويل التشدد ولا الغلو في الدين.
وأضاف أن الجماعات التي حاولت أن تجرف المجتمع المصري في طريقها نحو التشدد والغلو لفظها الشعب المصري بحضارته المتسامحة، التي تضرب لأكثر من 7 آلاف عام في أعماق تاريخ عظيم ومشرف.
وتابع وزير الاوقاف : "لذا لا نستغرب عندما يأتي وزير خارجية فرنسا جون إيف لورديان وغيره من كبار المسئولين ليعلنوا من مصر احترامهم للإسلام؛ لأنهم يقدرون لمصر دورها الوسطي، هذا الدور الذي تعزز كثيرًا وبرز كثيرًا في ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأشار إلى أنه من حق كل مصري ووطني شريف أن يفتخر بهذه الوسطية، التي يجب "علينا أن نحافظ عليها، وأن نواجه بحسم أي محاولات لجماعات أهل الشر جَرَّ المجتمع وبخاصة الشباب منه إلى أيدلوجيتها المتشددة؛ حفاظًا على ديننا وحضارتنا وسلام المجتمع والمنطقة والعالم".
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