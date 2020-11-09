كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أماكن سقوط الأمطار المتوقعة حتى الخميس المقبل 12 نوفمبر 2020، حيث ينشر "دوت الخليج" أماكن سقوط الأمطار بمختلف محافظات الجمهورية ، اليوم الإثنين، وفق توقعات هيئة الأرصاد الجوية:

- يوم الإثنين 09 نوفمبر 2020 :

القاهرة الكبرى: أمطار خفيفة على بعض المناطق . الوجه البحري : أمطار متوسطة إلى غزيرة على بعض المناطق من ( بلطيم - كفر الشيخ - البحيرة - الدقهلية ) أمطار متوسطة على بعض المناطق من ( الغربية - المنوفية - الشرقية . السواحل الشمالية الغربية : أمطار متوسطة إلى غزيرة على بعض المناطق من ( مطروح - السلوم ) . السواحل الشمالية : أمطار متوسطة على مناطق من الاسكندرية - سيدي عبد الرحمن - الضبعة - رشید ) . شمال الصعيد وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر : أمطار خفيفة على بعض المناطق من ( الفيوم - بني سويف - المنيا ۔ حلايب - شلاتين - رأس بناس ) .

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أمطار غزيرة اليوم بالسواحل الشمالية.. تعرف على خريطة الطقس بالمحافظات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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