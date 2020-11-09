واضافت هيئة الارصاد ، أن الطقس يكون لطيف نهارا على السواحل الشمالية، مائل للبرودة ليلا، ويصاحبه أمطار متوسطة على بعض المناطق ، كما توجد رياح معتدلة تنشط غربا، ويكون الطقس معتدل على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر ، يصاحبه أمطار خفيفة على بعض المناطق من جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر والرياح معتدلة، أما محافظات الصعيد، يكون الطقس معتدل نهارا على شمال وجنوب الصعيد نهارا، والرياح معتدلة.
إقرأ أيضا
وحول درجات الحرارة المتوقعة، غدا الثلاثاء، القاهرة الكبرى والوجه البحري 25 للعظمى والصغرى 17، السواحل الشمالية 23 للعظمى والصغرى 21، جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 29 للعظمى والصغرى 24، شمال الصعيد 26 للعظمى والصغرى 17، جنوب الصعيد 28 للعظمى والصغرى 19.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الأرصاد: طقس الغد معتدل نهارا بالقاهرة والوجه البحري .. وأمطار على السواحل الشمالية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.