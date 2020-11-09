الأرصاد: طقس الغد معتدل نهارا بالقاهرة والوجه البحري .. وأمطار على السواحل الشمالية

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن حالة الطقس غدا الثلاثاء، معتدل نهارا على القاهرة والوجه البحري بارد ليلا ، والرياح معتدلة يصاحبه أمطار خفيفة على بعض المناطق.

واضافت هيئة الارصاد ، أن الطقس يكون لطيف نهارا على السواحل الشمالية، مائل للبرودة ليلا، ويصاحبه أمطار متوسطة على بعض المناطق ، كما توجد رياح معتدلة تنشط غربا، ويكون الطقس معتدل على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر ، يصاحبه أمطار خفيفة على بعض المناطق من جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر والرياح معتدلة، أما محافظات الصعيد، يكون الطقس معتدل نهارا على شمال وجنوب الصعيد نهارا، والرياح معتدلة.

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وحول درجات الحرارة المتوقعة، غدا الثلاثاء، القاهرة الكبرى والوجه البحري 25 للعظمى والصغرى 17، السواحل الشمالية 23 للعظمى والصغرى 21، جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 29 للعظمى والصغرى 24، شمال الصعيد 26 للعظمى والصغرى 17، جنوب الصعيد 28 للعظمى والصغرى 19.