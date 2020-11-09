تطبيق نظام المصاطب.. نصائح لمزارعي القمح مع الحذر من الأمطار الغزيرة

أصدر معهد المحاصيل الحقلية مجموعة ارشادات ونصائح هامة لمزارعي القمح قبل وأثناء الزراعة ، وذلك في اطار توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بضرورة التوعية المستمرة للمزارعين باساليب الزراعة والري الحديثة واختيار افضل اصناف التقاوي لتحقيق أعلى انتاجية .
وأكد الدكتور علاء خليل مدير المعهد على أهمية تسوية الارض بالليزر والالتزام بمواعيد الزراعة المقررة وهو 10 – 25 / نوفمبر في الوجه القبلي، ومن 15- 30/ نوفمبر في الوجه البحري، مع ضرورة وقف عمليات الزراعة في حالة سقوط الأمطار بغزارة أو اللجوء إلى الزراعة الحراتي وأهمية زراعة التقاوي الجيدة المعتمدة من الوزارة وبالأسعار المدعومة للمزارعين والتوسع في نشر التقنيات الحديثة في زراعة القمح ومنها الزراعة على مصاطب والتي توفر نحو 25% من كمية التقاوي، ومن 20 – 25 % من كمية مياه الري واتباع السياسة الصنفية والتي تُحدد الأصناف التي تجود في كل منطقة وتُقلل من الفقد في المحصول نتيجة الإصابات المرضية التي قد تحدث من زراعة صنف في منطقة غير ملائمة.
وأكد مدير معهد المحاصيل الحقلية على تدعيم الحملات القومية الخاصة بهذا المحصول الاستراتيجي من خلال زراعة حقول إرشادية لدى عدد من المزارعين ومنحهم التقاوي اللازمة بالمجان، إلى جانب الدعم الفني طوال الموسم لتطبيق حزمة التوصيات الخاصة بزراعة القمح والمرور اسبوعيا على جميع الحقول بالتنسيق مع قطاعات الوزارة المعنية لضمان تطبيق التوصيات اللازمة للوصول إلى أعلى إنتاجية.
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