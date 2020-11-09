وزير الإنتاج الحربي يستقبل السفير البحريني بالقاهرة لبحث سبل التعاون

استقبل المهندس محمد أحمد مرسي وزير الدولة لـ الإنتاج الحربى السفير هشام بن محمد الجودر سفير مملكة البحرين لدى جمهورية مصر العربية والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية بمقر ديوان عام الوزارة لبحث سبل التعاون في مجالات التصنيع المشترك بين البلدين.

أكد الوزير " مرسي " على أهمية تعزيز التعاون بين شركات الإنتاج الحربى والشركات البحرينية الشقيقة في مختلف مجالات التصنيع العسكرية والمدنية وأهمية توطيد الشراكة الاستراتيجية التي تعود بالمنفعة المشتركة للجانبين في ضوء العلاقات التاريخية التي تجمع بين مصر والبحرين مضيفًا بأنه سيتم وضع كافة الإمكانيات التصنيعية والتكنولوجية والبشرية المتوفرة بالشركات والوحدات التابعة لوزارة الإنتاج الحربى للمشاركة في تنفيذ المشروعات الصناعية الكبرى ( الصناعات الدفاعية أو الصناعات المدنية) مع الجانب البحريني وفقًا لأحدث التكنولوجيات المستخدمة في هذه المجالات كما قام الوزير "مرسي" بتوجيه دعوة لوفد بحريني لزيارة الشركات والوحدات التابعة للإنتاج الحربي للاطلاع علي الإمكانيات المتوفرة لديها وتحديد آطر التعاون المشترك .

وصرح المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي محمد عيد بكر، أنه تم التأكيد خلال اللقاء على عمق العلاقات التي تجمع بين البلدين، والتي تعزز من أهمية التعاون بين شركات الإنتاج الحربي والشركات البحرينية الشقيقة في مختلف مجالات التصنيع.

ومن جانبه هنأ السفير هشام بن محمد الجودر سفير مملكة البحرين لدى جمهورية مصر العربية والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية الوزير "مرسي" لتوليه المنصب وأعرب عن تقديره للدور المبذول لوزارة الإنتاج الحربى للنهوض بالصناعة الحربية والمدنية ، معربا عن حرص بلاده لفتح مجالات عديدة للتعاون مع وزارة الإنتاج الحربى في إطار ما تمتلكه شركاتها التابعة من إمكانيات تكنولوجية وتصنيعية وفنية وبحثية وبشرية وبنية تحتية، بالإضافة إلى نجاحها المشهود في تنفيذ العديد من المشروعات القومية ومشروعات التنمية بمصر الأمر الذى يعزز من رغبته في فتح آفاق للتعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك.