وجه أحمد راشد، محافظ الجيزة، برفع درجة الاستعداد القصوى للتعامل مع أى تجمعات لمياه الأمطار فى ضوء تعرض المحافظة لموجات من التقلبات الجوية وهطول الأمطار بالعديد من المناطق.





شدد المحافظ على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن وشركات مياه الشرب والصرف الصحى وهيئة النظافة بالتواجد على مدار اليوم بالشوارع للتأكد من قيام بالوعات الأمطار بتصريف الأمطار والتعامل الفورى مع الشكاوى التى ترد بأماكن تجمع المياه وازالتها على الفور واتخاذ الإجراءات التى من شأنها الحفاظ على سلامة المواطنين. كما شدد على ضرورة الانتشار السريع للمعدات وفرق الطوارئ والتواجد بالشوارع لرفع أى تراكمات للأمطار على الفور، من خلال التنسيق بين الأحياء وشركة الصرف الصحى وهيئة النظافة والحماية المدنية، وتنفيذ خطة المحافظة لتوزيع الشفاطات والبدالات والنافورى والمواتير بالمحاور الرئيسية ومنازل ومطالع الكبارى والأنفاق لشفط أى تراكمات حتى لا تؤثر على انتظام الحركة المرورية مع تمركزها مدعمة بفرق الطوارئ والتدخل السريع بجانب هذه النقاط. وأضاف المحافظ أن غرفة العمليات المركزية بالمحافظة تتلقى شكاوى وبلاغات المواطنين بشان اى معوقات وهناك تنسيق كامل مع غرف العمليات التابعة للجهات المختلفة لضمان الاستجابة السريعة لأية بلاغات أو شكاوى بأماكن تجمع وتمركز المياه للتعامل الفورى معها.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الجيزة ترفع درجة الاستعداد القصوى للتعامل مع مياه الأمطار على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.