البرلمان العربى: مصر تتجاوز تحديات كورونا بنجاح

قال حسن البرغوثى، نائب رئيس البرلمان العربى، اليوم الإثنين، إن البرلمان شارك فى المراقبة على انتخابات مجلس النواب 2020، ببعثة مشكلة من 10 دول عربية، وقدم شكره لمصر لحرصها على مشاركة البرلمان العربى منذ ثورة 30 يونيو فى كل الاستحقاقات الانتخابية، من خلال تشكيل وفود كبيرة، للمراقبة، والتى كان آخرها الإشراف على انتخابات مجلسى النواب والشيوخ.





وخلال مؤتمر صحفى، أكد أن المشاركة جاءت فى الإشراف على الانتخابات بناء على طلب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات. أضاف، أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لذوى الاحتياجات الخاصة وكبار السن، مهنئا مصر بنجاح العرس الديمقراطى الذى أثبت قدرة الشعب على تجاوز التحديات واستطاعت الدولة المصرية مواجهة التحديات التى تواجه العالم وهى فيروس كورونا. وأوضح نائب رئيس البرلمان العربى أنه فور وصول الوفد تم عقد اجتماع مع رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات بمقر الهيئة، أمس الأحد، مشيدا بالإقبال الجيد فى اللجان والتى جاء على رأسها المرأة والشباب. وأشار إلى أن اللجان التزمت بكل الإجراءات القانونية والتدابير الاحترازية، خلال الانتخابات، والتى ضمنت عدم انتشار فيروس كورونا.

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