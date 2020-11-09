مصر تدين الهجوم الإرهابى ببغداد

وقالت الخارجية، فى بيان رسمى على صفحتها الرسمية بـ"فيسبوك": "أدانت مصر بأشد العبارات الهجوم الإرهابى الذى وقع بحى الرضوانية فى بغداد، وأسفر عن مقتل وإصابة عدد من المدنيين والعسكريين، وأعربت حكومة وشعبًا، عن خالص تعازيها لحكومة وشعب جمهورية العراق الشقيق فى هذه الحادثة النكراء، وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.
أضافت، أن مصر تجدد دعمها للعراق فيما يتخذه من إجراءات لمواجهة الإرهاب بكل صوره، وللحفاظ على أمنه واستقراره، وصون مقدرات الشعب العراقى.
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