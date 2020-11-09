مايسة عطوة: المرأة تعيش أزهى عصورها فى عهد الرئيس السيسى

أعربت النائبة مايسة عطوة، وكيلة لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، عن سعادتها بتصدر المرأة المصرية مشهد العرس الديمقراطى لمجلس النواب 2020، مؤكدة أن المرأة بمختلف الطبقات والفئات أصبحت أكثر وعيًا وحرصًا على المشاركة فى كل الاستحقاقات الدستورية المصرية وكان آخرها انتخابات البرلمان.





وأوضحت مايسة عطوة، فى بيان صادر لها اليوم الإثنين، أنه لا يمكن لأحد أن ينكر الدور الكبير الذى بذله الرئيس عبدالفتاح السيسى، تجاه المرأة للنهوض بها، ومنحها كل الامتيازات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، ما أثر بالإيجاب على مناحى الحياة، مؤكدة أن المرأة تعيش أزهى عصورها فى عهد الرئيس السيسى. ووجهت وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، التحية والتقديم لكل السيدات اللائى شاركوا فى العملية الانتخابية، سواء مرشحات أو ناخبات، قائلة: "إنتو مش مقدرين إيه بيتعمل فى مصر مقارنة بدول عظمى وكبرى، تجرى الانتخابات فيها وسط عمليات التزوير".

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