صور.. وزير الإنتاج الحربى وسفير البحرين يبحثان التعاون المشترك بين البلدين

استقبل المهندس محمد أحمد مرسى وزير الدولة للإنتاج الحربى، اليوم الإثنين، السفير هشام بن محمد الجودر سفير مملكة البحرين لدى مصر والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية بمقر ديوان عام الوزارة لبحث سبل التعاون فى مجالات التصنيع المشترك بين البلدين.





وأكد الوزير مرسى أهمية تعزيز التعاون بين شركات الإنتاج الحربى والشركات البحرينية الشقيقة فى مختلف مجالات التصنيع العسكرية والمدنية وأهمية توطيد الشراكة الاستراتيجية التى تعود بالمنفعة المشتركة للجانبين فى ضوء العلاقات التاريخية التى تجمع بين مصر والبحرين.



وأضاف أنه سيتم وضع كل الإمكانيات التصنيعية والتكنولوجية والبشرية المتوفرة بالشركات والوحدات التابعة لوزارة الإنتاج الحربى للمشاركة فى تنفيذ المشروعات الصناعية الكبرى "الصناعات الدفاعية أو الصناعات المدنية" مع الجانب البحرينى وفقاً لأحدث التكنولوجيات المستخدمة فى هذه المجالات.



كما وجه الوزير مرسى دعوة لوفد بحرينى لزيارة الشركات والوحدات التابعة للإنتاج الحربى للاطلاع على الإمكانيات المتوفرة لديها وتحديد آطر التعاون المشترك.

وقال المتحدث الرسمى والمستشار الإعلامى لوزير الدولة للإنتاج الحربى محمد عيد بكر، أنه تم التأكيد خلال اللقاء على عمق العلاقات التى تجمع بين البلدين، والتى تعزز من أهمية التعاون بين شركات الإنتاج الحربى والشركات البحرينية الشقيقة فى مختلف مجالات التصنيع.



ومن جانبه، هنأ السفير هشام بن محمد الجودر سفير البحرين لدى مصر والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية الوزير مرسى لتوليه المنصب، وأعرب عن تقديره للدور المبذول لوزارة الإنتاج الحربى للنهوض بالصناعة الحربية والمدنية.



كما أعرب عن حرص بلاده لفتح مجالات عديدة للتعاون مع وزارة الإنتاج الحربى فى إطار ما تمتلكه شركاتها التابعة من إمكانيات تكنولوجية وتصنيعية وفنية وبحثية وبشرية وبنية تحتية، بالإضافة إلى نجاحها المشهود فى تنفيذ العديد من المشروعات القومية ومشروعات التنمية بمصر الأمر الذى يعزز من رغبته فى فتح آفاق للتعاون فى المجالات ذات الاهتمام المشترك.