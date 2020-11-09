محمد أبوحامد بعد خسارته انتخابات النواب: اللهم أجرنى فى مصيبتى

وعلى صفحته بـ"فيسبوك"، كتب أبوحامد: "قدر الله وما شاء فعل، الحمد لله رب العالمين، إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرنى فى مصيبتى واخلف لى خيرًا منها، أعلن خسارتى فى الانتخابات البرلمانية، وأتمنى التوفيق لمن نال ثقة المواطنين من المرشحين، وأتوجه بخالص الشكر والتقدير لكل المواطنين الذين منحونى أصواتهم وأتمنى أن أكون دائما عند حسن ظنهم بى".

وخاض أبوحامد انتخابات النواب، التى انتهت مرحلتها الثانى مساء أمس الأحد، عن حزب الشعب الجمهورى، فى الدائرة الثالثة عشر بعابدين التى تتكون من مناطق الوايلى والظاهر وعابدين والأزبكية وقصر النيل، بالرمز الانتخابى "الصاروخ".